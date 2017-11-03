Открыт самый длинный мост на федеральных дорогах Иркутской области

Источник: РИА "Новости"

На км 419 трассы А-331 «Вилюй» в Нижнеилимском районе введён в эксплуатацию мост через реку Илим — самый длинный мост на федеральных дорогах Иркутской области. Как сообщает 3 ноября 2017 года пресс-служба ФКУ Упрдор «Прибайкалье», таким образом подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Прибайкалье» выполнило программу работ 2017 года по ремонту искусственных сооружений на подведомственных федеральных трассах в Иркутской области.

Дорожники отремонтировали на объекте пролетные строения, береговые и промежуточные опоры и мостовое полотно. Они также уложили новое покрытие проезжей части с заменой деформационных швов на искусственном сооружении. Для защиты этих конструкций от ударно-динамических воздействий и сохранения целостности дорожного покрытия предусмотрены переходные зоны. Кроме того, была построена система водоотвода, укреплены конусы и восстановлены конструкции подмостовой части сооружения. Все элементы обработаны антикоррозийной защитой железобетона и металла.

Для повышения безопасности дорожного движения на мосту установили барьерное и перильное ограждение, искусственное электроосвещение и судовую сигнализацию.

К началу ремонтных работ сооружение находилось в эксплуатации около 40 лет. Отремонтированный мост рассчитан на современные нагрузки и способен пропускать автотранспорт полной массой 80 тонн. Длина перехода составляет 494 м, ширина — почти 11 м, габарит проезжей части равен 8 м.