Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Снигирь изменилась до неузнаваемости ради нового проекта
Москалькова рассказала о своей системе оздоровления и очистке энергетического тела
Бывший главбух создала бренд, принесший ей 78 млн руб. за год
Жириновский отреагировал на слова Собчак: «А что она на свободе?»
МВД объявило план «Сирена» из-за готовившего покушение на Путина
Сказочный трудПочему люди бросают все ради «работы мечты»
СМИ: На уехавшую жену Джигарханяна заведут уголовные дела
Украинская компания требует у РФ $1 млн за катер
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
Рудова снялась полностью обнаженной в фотосессии на крыше – СМИ
Александр Балуев о произошедшем в Калининграде
Как выглядит «идеальное» женское лицо (фото)
15-летний сын Тины Канделаки живет с девушкой
СМИ: Семенович рассталась со швейцарцем из-за его отказа жениться
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» — СМИ
Переезд трех министерств обойдется в 25 млрд рублей
20 самых недорогих районов Москвы (фото)
Фоторепортажи
12В лондонском метро запустили поезд «Сердце России»
1015 лет со дня захвата «Норд-Оста»
07:33 (мск), источник: Baikal-info.ru

Открыт самый длинный мост на федеральных дорогах Иркутской области

На трассе А-331 «Вилюй» введен самый длинный мост на федеральных дорогах Иркутской области.

Источник: РИА "Новости"

На км 419 трассы А-331 «Вилюй» в Нижнеилимском районе введён в эксплуатацию мост через реку Илим — самый длинный мост на федеральных дорогах Иркутской области. Как сообщает 3 ноября 2017 года пресс-служба ФКУ Упрдор «Прибайкалье», таким образом подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Прибайкалье» выполнило программу работ 2017 года по ремонту искусственных сооружений на подведомственных федеральных трассах в Иркутской области.

Дорожники отремонтировали на объекте пролетные строения, береговые и промежуточные опоры и мостовое полотно. Они также уложили новое покрытие проезжей части с заменой деформационных швов на искусственном сооружении. Для защиты этих конструкций от ударно-динамических воздействий и сохранения целостности дорожного покрытия предусмотрены переходные зоны. Кроме того, была построена система водоотвода, укреплены конусы и восстановлены конструкции подмостовой части сооружения. Все элементы обработаны антикоррозийной защитой железобетона и металла.

Для повышения безопасности дорожного движения на мосту установили барьерное и перильное ограждение, искусственное электроосвещение и судовую сигнализацию.

К началу ремонтных работ сооружение находилось в эксплуатации около 40 лет. Отремонтированный мост рассчитан на современные нагрузки и способен пропускать автотранспорт полной массой 80 тонн. Длина перехода составляет 494 м, ширина — почти 11 м, габарит проезжей части равен 8 м.

Всего в 2017 году ФКУ Упрдор «Прибайкалье» введено в эксплуатацию девять искусственных сооружений на подведомственной сети дорог в Иркутской области.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
СБУ заявила о задержании на Украине двух россиян
СМИ: сирийская армия полностью освободила Дейр-эз-Зор
Трамп сообщил о возможной встрече с Путиным на саммите АТЭС
Собчак ответила Кадырову на призыв захоронить Ленина
«Зенит» досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы
ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Нью-Йорке
Ученые назвали основную причину разводов
Спорт
«Зенит» забивает на последней секунде и идёт в плей-офф Кокорин возвращается на острие и забивает, спасая, вроде бы, безнадежный матч
Авто
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео) По-настоящему страшная авария произошла на одном из шоссе в Канаде, после того как груженный топливом бензовоз врезался в столкнувшиеся ранее на дороге автомобили
Hi-Tech
«Спим на улице». Кто и зачем (?!) стоит в очереди за iPhone X Сколько заработать на перепродаже? Как спать на стульях? И стоит ли оно того?
Кино
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня» По мнению Светланы, с сотрудниками и создателями проекта поступили несправедливо
Недвижимость
Министерства поднимутся на IQ
Ставки по ипотеке падают
20 самых недорогих районов Москвы
Как менялся покупатель московского жилья
Леди
Как извиняться не стоит никогда: 6 примеров Некоторые люди умудряются приносить извинения так, что это портит отношения еще больше. Психолог Рина Моисеева подсказывает, как делать не надо
Дети
Евгений Плющенко готовится вновь стать отцом Знаменитый фигурист с женой хотят еще одного наследника.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь