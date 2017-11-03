Открыт самый длинный мост на федеральных дорогах Иркутской области
На трассе А-331 «Вилюй» введен самый длинный мост на федеральных дорогах Иркутской области.
На трассе А-331 «Вилюй» введен самый длинный мост на федеральных дорогах Иркутской области.
На км 419 трассы А-331 «Вилюй» в Нижнеилимском районе введён в эксплуатацию мост через реку Илим — самый длинный мост на федеральных дорогах Иркутской области. Как сообщает 3 ноября 2017 года
Дорожники отремонтировали на объекте пролетные строения, береговые и промежуточные опоры и мостовое полотно. Они также уложили новое покрытие проезжей части с заменой деформационных швов на искусственном сооружении. Для защиты этих конструкций от
Для повышения безопасности дорожного движения на мосту установили барьерное и перильное ограждение, искусственное электроосвещение и судовую сигнализацию.
К началу ремонтных работ сооружение находилось в эксплуатации около 40 лет. Отремонтированный мост рассчитан на современные нагрузки и способен пропускать автотранспорт полной массой 80 тонн. Длина перехода составляет 494 м, ширина — почти 11 м, габарит проезжей части равен 8 м.
Всего в 2017 году ФКУ Упрдор «Прибайкалье» введено в эксплуатацию девять искусственных сооружений на подведомственной сети дорог в Иркутской области.