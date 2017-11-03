Назван размер больничных и декретных в 2018 году

Источник: РИА "Новости"

Так, в 2018 году максимальный размер декретных составит 61 375 рублей в месяц, это на 3 542 рубля больше, чем в этом году. Максимальный размер больничных в 2018 году также составит 61 375 рублей в месяц.

Об этом рассказали «Российской газете» в Минтруде России. И уточнили, чтобы выплаты и по больничным листам, и по беременности, и родам были максимальными, необходимо иметь официальный заработок за 2017 год не менее 755 000 (в среднем около 63 000 в месяц), а за 2016 — 718 000 (в среднем около 60 000 в месяц).

Если доход ниже, соответственно, ниже будут и пособия.

Рост пособий связан с изменением расчетного периода, из которого исчисляются пособия, поясняют в Минтруде. В 2017 году пособия исчисляются из заработка за 2016 и 2015 годы, а в 2018 будут исчисляться из заработка за 2017 и 2016 годы. Сумма заработка, с которого уплачиваются страховые взносы в Фонд социального страхования России, ежегодно индексируется.

Декретный отпуск длится по закону 140 дней, и именно за него женщина может получить 61 375 рублей в месяц или в целом 282 тысячи рублей. Если беременность многоплодная или протекает с осложнениями, то «декретный» период продлят и, соответственно, выплату женщина получит в большем размере.

По истечении 140 дней женщина вправе оформить отпуск по уходу за ребенком с выплатой ежемесячного пособия по уходу за ребенком. Его максимальный размер в 2018 году составит для работающих женщин 24 503 рубля, рассказали в Минтруде.

В случае, если женщина в 2017 и 2016 годах состояла в трудовых отношениях, но не работала, потому что находилась в отпуске по уходу за предыдущим ребенком, или трудилась, но получала зарплату в размере МРОТ или меньше, ей будет положено минимальное пособие: по беременности и родам в целом 35 921 рубль, по уходу за ребенком — 3 120 рублей в месяц.