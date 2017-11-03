Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков»
Неизбежность старения доказали математически
Актера Александра Балуева сняли с рейса Калининград-Москва
Жириновский отреагировал на слова Собчак: «А что она на свободе?»
Страна СНГ приняла законопроект о ликвидации долга перед РФ
Сергей Шнуров эпохи Возрождения: оперный хайп в Мариинке Фронтмен «Ленинграда» сыграл главного героя в опере про итальянского скульптора и ювелира Бенвенуто Челлини
Побеседовали "на ногах": демарш Лукашенко перед Путиным - СМИ
В ПАСЕ приняли резолюцию по снятию санкций с РФ
Вдова Сергея Бодрова впервые после гибели мужа дала интервью
Из аптек изымут леденцы от боли в горле
«Точнее Америки» — эксперт об ударе «Великого Новгорода» по ИГ*
Александр Балуев о произошедшем в Калининграде
Анджелина Джоли помолвлена и готовится к свадьбе
Паулина Андреева подстриглась «под мальчика»
СМИ: Саакашвили назвал причину свержения правительства Украины
Александр Балуев о произошедшем в Калининграде
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
1015 лет со дня захвата «Норд-Оста»
12100 лет Октябрьской революции
08:44 (мск), источник: Российская газета

Назван размер больничных и декретных в 2018 году

Размер больничных, пособия по беременности и родам и ежемесячного пособия по уходу за ребенком в следующем году увеличится.

Источник: РИА "Новости"

Так, в 2018 году максимальный размер декретных составит 61 375 рублей в месяц, это на 3 542 рубля больше, чем в этом году. Максимальный размер больничных в 2018 году также составит 61 375 рублей в месяц.

Об этом рассказали «Российской газете» в Минтруде России. И уточнили, чтобы выплаты и по больничным листам, и по беременности, и родам были максимальными, необходимо иметь официальный заработок за 2017 год не менее 755 000 (в среднем около 63 000 в месяц), а за 2016 — 718 000 (в среднем около 60 000 в месяц).

Если доход ниже, соответственно, ниже будут и пособия.

Рост пособий связан с изменением расчетного периода, из которого исчисляются пособия, поясняют в Минтруде. В 2017 году пособия исчисляются из заработка за 2016 и 2015 годы, а в 2018 будут исчисляться из заработка за 2017 и 2016 годы. Сумма заработка, с которого уплачиваются страховые взносы в Фонд социального страхования России, ежегодно индексируется.

Читайте также
Одни батрачат, а другие дома сидят. Как (и зачем) мужчины ходят в отпуск по уходу за ребенком в России. Репортаж «Медузы»

Декретный отпуск длится по закону 140 дней, и именно за него женщина может получить 61 375 рублей в месяц или в целом 282 тысячи рублей. Если беременность многоплодная или протекает с осложнениями, то «декретный» период продлят и, соответственно, выплату женщина получит в большем размере.

По истечении 140 дней женщина вправе оформить отпуск по уходу за ребенком с выплатой ежемесячного пособия по уходу за ребенком. Его максимальный размер в 2018 году составит для работающих женщин 24 503 рубля, рассказали в Минтруде.

В случае, если женщина в 2017 и 2016 годах состояла в трудовых отношениях, но не работала, потому что находилась в отпуске по уходу за предыдущим ребенком, или трудилась, но получала зарплату в размере МРОТ или меньше, ей будет положено минимальное пособие: по беременности и родам в целом 35 921 рубль, по уходу за ребенком — 3 120 рублей в месяц.

Минтруд обращает внимание, что пособия в названных размерах смогут получить только официально работающие россияне. Женщины, которые официально не работали, получают в случае рождения ребенка социальное пособие через органы соцзащиты.

Что делается в России для поддержки мам?
Во время загрузки произошла ошибка.
13 июля© Ньюстюб
4 комментарияк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Чем удивит зрителей международный минский кинофестиваль "Лiстапад"
МО: Действия США под Эт-Танфом можно расценить как военное преступление
СК нашел все многомиллиардное состояние полковника Захарченко
СМИ: сирийская армия полностью освободила Дейр-эз-Зор
Трамп сообщил о возможной встрече с Путиным на саммите АТЭС
«Зенит» досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы
ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Нью-Йорке
Названа основная причина разводов
Спорт
«Зенит» забивает на последней секунде и идёт в плей-офф Кокорин возвращается на острие и забивает, спасая, вроде бы, безнадежный матч
Авто
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео) По-настоящему страшная авария произошла на одном из шоссе в Канаде, после того как груженный топливом бензовоз врезался в столкнувшиеся ранее на дороге автомобили
Hi-Tech
«Спим на улице». Кто и зачем (?!) стоит в очереди за iPhone X Сколько заработать на перепродаже? Как спать на стульях? И стоит ли оно того?
Кино
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня» По мнению Светланы, с сотрудниками и создателями проекта поступили несправедливо
Недвижимость
Министерства поднимутся на IQ
Ставки по ипотеке падают
20 самых недорогих районов Москвы
Как менялся покупатель московского жилья
Леди
Как извиняться не стоит никогда: 6 примеров Некоторые люди умудряются приносить извинения так, что это портит отношения еще больше. Психолог Рина Моисеева подсказывает, как делать не надо
Дети
Евгений Плющенко готовится вновь стать отцом Знаменитый фигурист с женой хотят еще одного наследника.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь