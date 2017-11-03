Снос домов, изъятие земли: правительство подготовило россиянам новые законы

Правительство РФ внесло в Госдуму пакет законов о самострое, который подразумевает не только снос незаконных построек, но и изъятие земли. Об этом пишет «МК».

Согласно этим законопроектам, хозяину земли, не снесшему незаконные постройки в установленный срок, с 1 июля 2018 года будет грозить не только штраф до 50 тысяч рублей, но и изъятие земельного участка. Для борьбы с самостроем предлагается внести в Гражданский кодекс РФ изменения, которые затронут интересы многих россиян, поскольку незаконной постройкой могут признать как жилой дом, так и гаражи, садовые постройки, бани, киоски и павильоны.

По действующим нормам в России незаконной считается постройка, возведенная на не оформленном согласно регламенту земельном участке или на участке, не предназначенном для строительства. Кроме того, незаконными считаются сооружения, возведенные с нарушением градостроительных и строительных норм.

Согласно новому пакету законопроектов, пользоваться и распоряжаться незаконными строениями будет нельзя. Самострой придется снести или реконструировать. Финансовые затраты лягут на того, кто возводил такую постройку. При этом, если не представляется возможным найти застройщика, нести издержки по сносу или реконструкции здания придется собственнику земельного участка.

Это очень важный момент, поскольку в Гражданском кодексе теперь может появиться норма, разрешающая лишать хозяина участка собственности на землю при неисполнении им решения о сносе или реконструкции в означенный срок. Временные рамки сноса новый проект законов также уточняет. На сегодняшний день определен лишь максимальный — 12 месяцев. Правительственный пакет предлагает установить минимальный срок для сноса в 3 месяца, на реконструкцию объекта будет отведено от 6 месяцев до 3 лет. При этом кабмин планирует дополнить КоАП новой статьей, вводящей, в частности, штраф для физлиц или индивидуальных предпринимателей в размере от 20 тысяч до 50 тысяч рублей за неисполнение решения по реконструкции или сносу самостроя.

Пакет законов подразумевает наделение не только суда, но и органов самоуправления (в определенных случаях) правом принимать решение о сносе незаконных построек. Однако, чтобы исключить «субъективизм и злоупотребления на практике», пакет законов предлагает запретить муниципалитетам требовать сноса зданий, возведенных без разрешения на строительство до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ (до 7 мая 1998 года — ред.), и строений, появившихся на земельных участках, не оформленных в собственность, до вступления в силу Земельного кодекса РФ (до 25 октября 2001 года — ред.). В этих случаях — а также при наличии регистрации здания в Едином реестре недвижимости — решение о судьбе самостроя будет принимать суд.

Снос жилых домов на участках под ИЖС, на дачных и садовых наделах правительственный пакет законов предлагает запретить, чтобы не лишать собственников единственного жилья. Однако для того, чтобы строение не снесли, необходимо одновременное соблюдение трех условий: дом должен принадлежать собственнику земли, параметры строения должны вписываться в градостроительные требования, постройка должна быть зарегистрирована до 1 марта 2018 года. Стоит отметить, что именно в этот день заканчивается действие принятого в 2006 году закона о «дачной амнистии», который предусматривает упрощенный порядок легализации собственности на объекты недвижимости. Пока речи о пролонгировании этого закона не ведется.

Еще одним из пунктов нововведений является компенсация из бюджета рыночной стоимости снесенного объекта, если человек купил его, не зная, что приобретает самострой, поскольку незаконно возведенное строение было зарегистрировано. При этом право на компенсацию возникает только, если решение о сносе или реконструкции объекта принято после 1 июля 2018 года.

Примечательно, что Совет при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства дал отрицательное заключение на новые законы, предложенные правительством, «по соображениям концептуального характера». В частности, предложение о компенсации покупателям самостроя эксперты посчитали «по меньшей мере спорным». Изъятие земельного участка Совет назвал «экстраординарной и чрезвычайной мерой», которая является «поражением свободной воли лица». Эксперты отметили, что убедительные обоснования для применения такой меры отсутствуют.

«Мы будем с пристрастием изучать эти законопроекты», — заявил в разговоре с «МК» глава думского Комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, представляющий в Госдуме фракцию «Единая Россия».

Слушания на тему нового пакета законов о самострое пройдут 7 ноября в Общественной палате РФ.