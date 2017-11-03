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07:42 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярском крае ввели продуктовый режим ЧС

Из-за плохой погоды летом и осенью пострадал весь регион.

Источник: РИА "Новости"

Бизнесмены и аграрии из Красноярского края бьют тревогу. Из-за плохой погоды в регионе погибло 7% всего урожая. Аграрии уже не добрали полмиллиона тонн зерна. Именно поэтому прогноз фермеров пока неутешителен — цены на продукты в этом сезоне могут заметно вырасти. Краевые власти вводят режим ЧС и просят у правительства России 700 млн рублей на поддержку сельского хозяйства.

Так, только на складе в поселке Есаулово хранится 2,5 тонны картофеля. Урожай будут поставлять в торговые сети, школы и детские сады Красноярского края. В этом году аграриям приходится вручную перебирать картофель. Каждый десятый плод замерз или прогнил.

«В моей практике такого не было. В этом году дожди лили, заморозки сильные ударили. Плюс июньская жара. Для картофеля это плохо, так как он начинает образовывать клубни», — сказал агроном Юрий Воронин телеканалу «СТС-Прима».

От погоды пострадал весь края. Более 150 хозяйств в регионе несут существенные убытки. В прошлом году уборочная компания закончилась 1 ноября (2,7 тонны). В этом году ситуация иная. Аграриям удалось собрать только 2,1 тонн зерна.

Отметим, по данным Красноярскстата, в октябре 2017 года рост цен на большинство овощей и фруктов обогнал инфляцию. Из 498 товаров и услуг по 267 наименованиям темпы роста цен превышали уровень инфляции.

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