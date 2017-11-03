Трассу Тюмень-Омск отремонтируют в 2018 году. Заявку на ремонт дороги разместили на сайте единой информационной системы в сфере закупок.

Капитальный ремонт дороги Р-402 Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск с 375,8 по 390 км оплатит федеральное казенное учреждение «Сибуправтодор». На эти цели из бюджета уже выделено 394,22 млн рублей.

Работы на 14-километровом отрезке трассы должны начаться 1 декабря 2017 года. Государственный контракт рассчитан до 12 октября 2018 года.