Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Снигирь изменилась до неузнаваемости ради нового проекта
Неизбежность старения доказали математически
В Петербурге из торгового комплекса госпитализировали 31 человека
Какой сахар ни в коем случае нельзя покупать
С 1 ноября в России вводится новый транспортный сбор
Ли Харви Освальд был хорошим стрелком Рассекречены документы по убийству Кеннеди
СМИ: На уехавшую жену Джигарханяна заведут уголовные дела
Украинская компания требует у РФ $1 млн за катер
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
Рудова снялась полностью обнаженной в фотосессии на крыше – СМИ
Александр Балуев о произошедшем в Калининграде
Анджелина Джоли помолвлена и готовится к свадьбе
Паулина Андреева подстриглась «под мальчика»
СМИ: Семенович рассталась со швейцарцем из-за его отказа жениться
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» — СМИ
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
12В лондонском метро запустили поезд «Сердце России»
1015 лет со дня захвата «Норд-Оста»
07:54 (мск), источник: АиФ Омск

Трассу Тюмень-Омск отремонтируют в 2018 году

На ремонт дороги выделили почти 400 млн рублей.

Трассу Тюмень-Омск отремонтируют в 2018 году. Заявку на ремонт дороги разместили на сайте единой информационной системы в сфере закупок.

Капитальный ремонт дороги Р-402 Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск с 375,8 по 390 км оплатит федеральное казенное учреждение «Сибуправтодор». На эти цели из бюджета уже выделено 394,22 млн рублей.

Работы на 14-километровом отрезке трассы должны начаться 1 декабря 2017 года. Государственный контракт рассчитан до 12 октября 2018 года.

Напомним, что трассу, связывающую Омск и Тюмень уже несколько лет ремонтируют по кусочкам: в 2016 году на капитальный ремонт трассы км 539+500 — км 544+600 потратили более 150 млн рублей, в 2015 году работы на км 500+000 — км 516+000 обошлись в 414 млн рублей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
«Любимец женщин и хороших крымских вин». Брат Ленина - полная противоположность вождю
СБУ заявила о задержании на Украине двух россиян
СМИ: сирийская армия полностью освободила Дейр-эз-Зор
Трамп сообщил о возможной встрече с Путиным на саммите АТЭС
Собчак ответила Кадырову на призыв захоронить Ленина
«Зенит» досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы
ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Нью-Йорке
Ученые назвали основную причину разводов
Спорт
«Зенит» забивает на последней секунде и идёт в плей-офф Кокорин возвращается на острие и забивает, спасая, вроде бы, безнадежный матч
Авто
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео) По-настоящему страшная авария произошла на одном из шоссе в Канаде, после того как груженный топливом бензовоз врезался в столкнувшиеся ранее на дороге автомобили
Hi-Tech
«Спим на улице». Кто и зачем (?!) стоит в очереди за iPhone X Сколько заработать на перепродаже? Как спать на стульях? И стоит ли оно того?
Кино
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня» По мнению Светланы, с сотрудниками и создателями проекта поступили несправедливо
Недвижимость
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
В России до декабря пересмотрят предельную стоимость капремонта
Ставки по ипотеке падают
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
Как извиняться не стоит никогда: 6 примеров Некоторые люди умудряются приносить извинения так, что это портит отношения еще больше. Психолог Рина Моисеева подсказывает, как делать не надо
Дети
Евгений Плющенко готовится вновь стать отцом Знаменитый фигурист с женой хотят еще одного наследника.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь