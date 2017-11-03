Трассу Тюмень-Омск отремонтируют в 2018 году
На ремонт дороги выделили почти 400 млн рублей.
На ремонт дороги выделили почти 400 млн рублей.
Трассу
Капитальный ремонт дороги Р-402 Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск с 375,8 по 390 км оплатит федеральное казенное учреждение «Сибуправтодор». На эти цели из бюджета уже выделено 394,22 млн рублей.
Работы на 14-километровом отрезке трассы должны начаться 1 декабря 2017 года. Государственный контракт рассчитан до 12 октября 2018 года.
Напомним, что трассу, связывающую Омск и Тюмень уже несколько лет ремонтируют по кусочкам: в 2016 году на капитальный ремонт трассы км 539+500 — км 544+600 потратили более 150 млн рублей, в 2015 году работы на км 500+000 — км 516+000 обошлись в 414 млн рублей.