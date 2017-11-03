Минимущества продолжает судиться за сделки «Омской топливной компании»
Арбитражный суд
Арбитражный суд
По нему был признан недействительным договор поручительства между «Омской топливной компанией», фирмами «Строй Финанс» и «Каракан Энерго Трейд». Как сообщает
Согласно документам, «Каракан Энерго Трейд» отгрузил ООО «Строй Финанс» топливо на сумму 236 млн рублей, однако покупатель рассчитался не полностью. Поскольку ОТК выступала поручителем, то по обязательствам «Строй Финанса» пришлось доплачивать именно ей.
На основании отмены поручительства впоследствии был подан иск о пересмотре судебного акта, по которому «Каракан Энерго Трейд» смог взыскать с ОТК упомянутую сумму доплаты (более 20,4 млн рублей).
Кроме того, министерство выступило третьим лицом в споре ОТК и «Строй Финанса» об отмене контракта на поставку угля, заключенного в 2015 году. Арбитраж признал недействительными контракт и дополнительные соглашения к нему, отказав «Строй Финансу» во взыскании 51,7 млн рублей. По мнению суда, со стороны руководителя АО «ОТК» имело место злоупотребление правом, а оспариваемый контракт был заключен с нарушением Федеральных законов № 223-ФЗ и № 135-ФЗ и, следовательно, является ничтожной сделкой.
В конце зимы 2016 года правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту крупного мошенничества, организованного руководством предприятия. По данным полиции, директор ОТК Александр Медведев путем махинаций с компаниями-«прокладками», в число которых как раз входили «Каракан Энерго Трейд» и «Строй Финанс», и манипуляций с ценой поставок смог незаконно вывести из компании около 85 млн рублей.