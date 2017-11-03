В мокрый снег и гололёд в Уфе работали свыше 200 машин и 900 дворников

Ночью на 3 ноября на уборку города вышло свыше 200 единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Уфы. В столицу пришёл холодный фронт. Дожди сменились мокрым снегом и на отдельных участках дорог появились гололедица, снежный накат. Городские службы были переведены в режим готовности. Помимо упомянутых 200 единиц техники, которые убирали город, в работах участвовали более 900 дворников.

Особое внимание коммунальные службы уделяли обработке мостов, путепроводов, спусков и подъемов проезжих частей противогололедными материалами. Для этого в течение ночи по ним проходили машины-пескоразбрасыватели.

Также коммунальщики очищали от снега и наледи тротуары города: там, где это возможно, проходили плужно-щёточные машины, в других местах работали вручную.