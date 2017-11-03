В мокрый снег и гололёд в Уфе работали свыше 200 машин и 900 дворников
Особое внимание коммунальные службы уделяли обработке мостов, путепроводов, спусков и подъемов проезжих частей противогололедными материалами.
Особое внимание коммунальные службы уделяли обработке мостов, путепроводов, спусков и подъемов проезжих частей противогололедными материалами.
Ночью на 3 ноября на уборку города вышло свыше 200 единиц техники. Об этом сообщает
Особое внимание коммунальные службы уделяли обработке мостов, путепроводов, спусков и подъемов проезжих частей противогололедными материалами. Для этого в течение ночи по ним проходили
Также коммунальщики очищали от снега и наледи тротуары города: там, где это возможно, проходили
Городские службы призывают автомобилистов соблюдать скоростной режим и интервалы между машинами. Пешеходам следует быть внимательными и осторожными, особенно при переходе дороги.