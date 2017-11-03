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08:05 (мск), источник: Восток Медиа

Доступное жильё доберётся до сёл Хабаровского края

Депутаты регионального парламента отметили особую важность развития строительства домов в районах.

Источник: Восток Медиа

Постоянный комитет Законодательной Думы Хабаровского края по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса на очередном заседании дал оценку ситуации с доступным жильём в регионе. Депутатам представили подробный отчёт о ситуации: особенно их интересовало, как обстоят дела на сельских территориях, где особенно важно создать условия для жизни и работы людей.

С докладом перед народными избранниками выступила заместитель министра строительства Хабаровского края Марина Костина. Она рассказала об основных параметрах госпрограммы «Развитие жилищного строительства в Хабаровском крае».

«В целях решения задачи по созданию условий для роста предложения на рынке жилья, соответствующего потребностям различных категорий граждан, предусмотрены мероприятия по комплексному освоению и развитию территорий в целях жилищного строительства. Земельные участки обеспечиваются инженерной и социальной инфраструктурой, автомобильными дорогами. В 2017 году на эти мероприятия предусмотрено 160 миллионов рублей», — сказала замминистра.

Краевой бюджет помогает местным администрациям и юридическим лицам осваивать территории, чтобы потом на них можно было строить. Поддержку получают и некоммерческие организации.

По словам Марины Костиной, край предоставляет социальные выплаты молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий. До конца года на эти цели потратят более 370 миллионов рублей. Подпрограмма по строительству квартир и домов на условиях ипотеки с привлечением бюджетных средств в регионе приостановлена, в резервном списке участников находятся 500 граждан. Ещё 279 фамилий значится в свободном реестре граждан, имеющих право на приобретение квартир в рамках программы «Жильё для российской семьи». Бюджеты муниципальных образований получают субсидии на реализацию подобных подпрограмм на местах, а также на возведение доступного арендного жилья и развитие некоммерческого жилфонда.

У депутатов возник ряд вопросов к Марине Костиной. Виктор Постников поинтересовался соотношением числа жителей края, которые имеют право на поддержку государства в этой сфере и количества квадратных метров, которые регион построит в следующем году, чтобы сократить очередь. Выяснилось, что в списке более 5400 человек, и тысяче из них власти намерены помочь в 2018 году.

Председатель постоянного парламентского комитета по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры Валерий Постельник попросил предоставить информацию о том, как обстоят дела с доступным жильём в сельской местности. Представители краевого правительства дали развёрнутый ответ, обратив внимание на то, что за пределами крупных городов вопросы обеспечения недвижимостью людей чаще решаются при помощи «вторички». Первый заместитель председателя краевого парламента Юрий Матвеев напомнил, что «на селе» сегодня живут 240 тысяч человек — и призвал участников заседания более ответственно отнестись к вопросу строительства жилья в районах. И чиновники, и депутаты согласились, что без изменения подхода в этой сфере региону вряд ли удастся развивать множество смежных направлений, от сельского хозяйства до образования и здравоохранения.

«Мы обсудили сегодня очень важный и актуальный вопрос. Уверена, что и у министерств краевого правительства появятся предложения, и мы всегда будем готовы принять участие в разработке мероприятий, направленных на развитие строительства доступного жилья в Хабаровском крае», — подвела итог обсуждению председатель думского комитета Евгения Арефьева.

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