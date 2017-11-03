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08:05 (мск), источник: VN.ru

ЦКБ СО РАН ждет реконструкция и переоборудование

В больнице СО РАН в новосибирском Академгородке появится детское отделение, первичный сосудистый центр и полноценная кардиореанимация.

Такие изменения планируют в региональном минздраве. Напомним, на прошлой неделе премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о передаче медучреждения из федеральной в собственность Новосибирской области.

«Там коллектив, имеющий давнюю историю, они меньше работали в системе, может быть, городского, областного здравоохранения, но последние три года мы активно их включили — достаточно большой госзаказ. Там сделан роддом второго уровня. Очень активно работают с институтом Мешалкина, рожают женщины с патологиями сердца. Поэтому у нас на эту больницу большие планы», — сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Олег Иванинский.

Больница на 400 коек. Зона обслуживания — Советский и Первомайский районы Новосибирска. Ежегодно стационарную помощь получают более 12 тысяч больных. По оценкам регионального минздрава, на реконструкцию лечебного учреждения и приобретение нового оборудования необходимо около 150 миллионов рублей.

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«Как только к нам все необходимые документы поступят, будет издано распоряжение правительства НСО, подписаны все документы — и дальше уже пойдут процедурные моменты. Это изменения в устав, изменения в налоговой по смене учредителя. Рассчитываю, если если Росимущество не затянет этот процесс, до Нового года правительство Новосибирской области станет собственником данного учреждения», — сообщил руководитель департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области Роман Шилохвостов.

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