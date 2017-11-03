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09:59 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

«Руслану» откроют границы

Россия и Украина готовы возобновить сотрудничество по самолетам Ан-124−100.

Источник: AP 2017

Конфликт России и Украины вокруг продления летной годности самолетов «Руслан» (Ан-124−100) может неожиданно разрешиться мирным путем. Как стало известно «Ъ», оказавшись в тупике по итогам взаимных угроз, стороны все же начали закрытые переговоры о возобновлении сотрудничества. По итогам украинское ГП «Антонов» может согласиться продлевать летную годность самолетов российской компании «Волга-Днепр» в Ульяновске, хотя сотрудничество стран в авиапроме демонстративно прервано после присоединения Крыма. Взамен Киев может получить документацию для продления ресурса самолетов Ил-76. Но, уточняют источники «Ъ», сделка рискует сорваться, если «Верховная рада поставит политическую целесообразность выше здравого смысла».

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О том, что российская грузовая авиакомпания «Волга-Днепр» и ГП «Антонов» ведут закрытые переговоры по продлению летной годности самолетов Ан-124−100 «Руслан», «Ъ» рассказали несколько источников в авиаотрасли. «В достижении договоренностей заинтересованы обе стороны, но окончательное решение пока не принято из-за сложных взаимоотношений между двумя странами, — говорит один из собеседников “Ъ”.— Пока есть понимание о стоимости услуг и месте проведения работ: бригада украинского предприятия займется ими на заводе “Авиастар-СП” в Ульяновске».

В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, в нее входит «Авиастар-СП») и Росавиации отказались от комментариев. В Минпромторге «Ъ» сообщили, что не располагают информацией о возобновлении сотрудничества «Антонова» и «Авиастара-СП». В обеих компаниях на запросы не ответили, однако факт переговоров подтвердил собеседник «Ъ», близкий к Кабинету министров Украины.

«Антонов» по распоряжению правительства Украины вышел из украинско-российского СП «ОАК—Антонов» в сентябре 2015 года. В Минэкономики Украины тогда поясняли: дальнейшее участие в СП нецелесообразно из-за приостановки работы над совместными проектами. В январе 2016 года предприятия, входившие в состав украинского концерна, были переданы в управление «Укроборонпрому».

Конфликт не только остановил перспективные совместные проекты, но и создал для компании «Волга-Днепр» серьезные трудности с продлением ресурса и обеспечением жизненного цикла Ан-124−100 «Руслан» — крупнейшего в мире грузового гражданского самолета.

В парке перевозчика 12 «Русланов», которые выполняют чартерные грузовые перевозки. Но держателем сертификата типа самолета, разработанного еще в СССР, остается «Антонов». По его условиям процедура продления ресурса должна производиться каждые 4 тыс. летных часов, хотя сам назначенный ресурс гораздо больше — 50 тыс. часов, 10 тыс. полетов и 45 календарных лет.

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В отсутствие договоренностей российская сторона предлагала передать право следить за эксплуатацией судов КБ Ильюшина, но «Антонов» выступил категорически против. «Любая попытка передать функции организации, ответственной за типовую конструкцию, другому предприятию при наличии разработчика грубо противоречит стандартам ICAO, а также авиационным правилам и нормам ЕС, США, Украины и РФ», — заявляли в украинском концерне, угрожая снять с себя ответственность за безопасную эксплуатацию самолетов на международных линиях. В Минпромторге РФ в ответ указывали, что «несмотря на заявления ГП “Антонов” о поддержании сертификата типа» российские эксплуатанты испытывают сложности с поддержанием летной годности «Русланов».

Собеседник «Ъ» в российском авиапроме убежден, что возможное привлечение ГП «Антонов» к работе по итогам новых переговоров больше нужно Киеву, чем Москве: «Украинское предприятие с 2016 года не выпустило ни одного самолета, а поддержание летной годности “Русланов” для них это какие-никакие, но деньги».

Однако другой источник «Ъ» подчеркивает: «Волга-Днепр» занимается доставкой грузов в рамках крупных международных контрактов (например, перевозит производимые в Европе спутники на космодром Куру во Французской Гвиане). Если попытки украинской стороны заблокировать полеты «Русланов» за рубежом окажутся успешными, это выльется в удорожание логистики и «едва ли заказчики тех же космических аппаратов будут этим довольны».

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Собеседник «Ъ», близкий к украинскому Кабинету министров, надеется, что договоренности между компанией «Волга-Днепр» и ГП «Антонов» в конечном счете будут заключены — «если Верховная рада не поставит политическую целесообразность выше здравого смысла». «Мы мотивируем договоренности тем, что транспортники Ил-76МД, находящиеся у нас, а также состоящие на вооружении ВВС Украины, — это интеллектуальная собственность КБ Ильюшина», — поясняет собеседник «Ъ». По его мнению, если украинская сторона «упрется по “Русланам”», то в ответ может получить проблемы по Ил-76, на продление ресурса которых нужна документация российского КБ.

Янина Соколовская, Киев; Елизавета Кузнецова.

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