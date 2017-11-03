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10:44 (мск), источник: АиФ Волгоград

Реальная зарплата выросла в регионе на 1,5% — Волгоградстат

Местные жители отмечают, что большая их часть получает в среднем 15 000 рублей.

Реальная заработная плата волгоградцев увеличилась в августе 2017 года на 1,5% по сравнению с августом минувшего года.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном органе государственной статистики, по сравнению с июлем 2017 года она повысилась на 0,7%. В целом в январе-августе текущего года по сравнению с январем-августом прошлого года она увеличилась на 1,0%. Как отмечает Волгоградстат, эти показатели были рассчитаны с учетом индекса потребительских цен.

Напомним, что реальная зарплата — это выражаемая в материальном значении величина, характеризующая блага, возможные к приобретению за получаемую сумму денег. Номинальная зарплата — оплата, полученная сотрудником в денежном эквиваленте.

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