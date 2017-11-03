Реальная зарплата выросла в регионе на 1,5% — Волгоградстат
Местные жители отмечают, что большая их часть получает в среднем 15 000 рублей.
Местные жители отмечают, что большая их часть получает в среднем 15 000 рублей.
Реальная заработная плата волгоградцев увеличилась в августе 2017 года на 1,5% по сравнению с августом минувшего года.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном органе государственной статистики, по сравнению с июлем 2017 года она повысилась на 0,7%. В целом в
Напомним, что реальная зарплата — это выражаемая в материальном значении величина, характеризующая блага, возможные к приобретению за получаемую сумму денег. Номинальная зарплата — оплата, полученная сотрудником в денежном эквиваленте.