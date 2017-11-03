В Ташкенте представители стран СНГ рассмотрят вопросы электроэнергетики

ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. 4 ноября 2017 года в Ташкенте состоится 51-е заседание Электроэнергетического совета Содружества Независимых Государств.
Как сообщает пресс-служба МИД Узбекистана, руководители соответствующих министерств, энергетических компаний государств-участников СНГ обсудят ход подготовки энергосистем к осенне-зимнему периоду 2017−2018 годов.
Кроме того, представители стран рассмотрят практические аспекты обновления и гармонизации нормативно-технической базы регулирования электроэнергетики, охраны окружающей среды.