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08:44 (мск), источник: Sputnik

В Ташкенте представители стран СНГ рассмотрят вопросы электроэнергетики

Электроэнергетический совет СНГ займется разработкой предложений о принципах и направлениях интеграции СНГ в области электроэнергетики, в том числе обеспечения коллективной энергобезопасности.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. 4 ноября 2017 года в Ташкенте состоится 51-е заседание Электроэнергетического совета Содружества Независимых Государств.

Как сообщает пресс-служба МИД Узбекистана, руководители соответствующих министерств, энергетических компаний государств-участников СНГ обсудят ход подготовки энергосистем к осенне-зимнему периоду 2017−2018 годов.

Кроме того, представители стран рассмотрят практические аспекты обновления и гармонизации нормативно-технической базы регулирования электроэнергетики, охраны окружающей среды.

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