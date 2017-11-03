На праздничных выходных омичи смогут купить рыбу по льготным ценам
Рыбу Тевризского района со скидками 30 и 40% можно будет купить на ярмарках.
Рыбу Тевризского района со скидками 30 и 40% можно будет купить на ярмарках.
На праздничных выходных омичи смогут купить рыбу по льготным ценам. Об этом сообщает
Рыбу произведённую в Тевризском районе будут продавать на ярмарках, при этом она будет дешевле на 30−40% от средней рыночной стоимости. Рыбу по льготным ценам омичи смогут купить на ярмарках, расположенных по следующих адресам: проспект Комарова, 6 (Левобережный рынок) и улица Рождественского, 6 (Ленинский рынок).
Отметим, что вся рыба, которую будут продавать на ярмарках прошла