На праздничных выходных омичи смогут купить рыбу по льготным ценам. Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии Омской области.

Рыбу произведённую в Тевризском районе будут продавать на ярмарках, при этом она будет дешевле на 30−40% от средней рыночной стоимости. Рыбу по льготным ценам омичи смогут купить на ярмарках, расположенных по следующих адресам: проспект Комарова, 6 (Левобережный рынок) и улица Рождественского, 6 (Ленинский рынок).