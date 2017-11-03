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09:02 (мск), источник: АиФ Омск

На праздничных выходных омичи смогут купить рыбу по льготным ценам

Рыбу Тевризского района со скидками 30 и 40% можно будет купить на ярмарках.

Источник: РИА "Новости"

На праздничных выходных омичи смогут купить рыбу по льготным ценам. Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии Омской области.

Рыбу произведённую в Тевризском районе будут продавать на ярмарках, при этом она будет дешевле на 30−40% от средней рыночной стоимости. Рыбу по льготным ценам омичи смогут купить на ярмарках, расположенных по следующих адресам: проспект Комарова, 6 (Левобережный рынок) и улица Рождественского, 6 (Ленинский рынок).

Отметим, что вся рыба, которую будут продавать на ярмарках прошла ветеринарно-санитарную экспертизу, подтверждающую качество и безопасность продукции.

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