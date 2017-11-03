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09:37 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани появился первый биткоин-банкомат

В Казани в одном из продуктовых магазинов на улице Восстания появился первый биткоин-банкомат, сообщает «Бизнес Онлайн».

Сообщается, что обменник рублей на криптовалюту появился несколько дней назад по инициативе директора магазина Рима Хусаинова.

Так, согласно объявлению, цена на биткоин-банкомат в Казани составляет 59 тыс. рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что в сети кофеен Coffee Like решили к оплате принимать криптовалюты — биткоины и эфиры. Также биткоины начала принимать и одна из кальянных на улице Баумана.

Отметим, что в июле президент России Владимир Путин заявил, что у Кремля «настороженное отношение к криптовалютам, поскольку в настоящее время почти ничего не отрегулировано в этой сфере». По его словам, колебания на рынке могут привести к серьезным потерям для людей.

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