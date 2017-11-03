В Казани появился первый биткоин-банкомат
В Казани в одном из продуктовых магазинов на улице Восстания появился первый
В Казани в одном из продуктовых магазинов на улице Восстания появился первый
Сообщается, что обменник рублей на криптовалюту появился несколько дней назад по инициативе директора магазина Рима Хусаинова.
Так, согласно объявлению, цена на
Напомним, ранее сообщалось, что в сети кофеен Coffee Like решили к оплате принимать криптовалюты — биткоины и эфиры. Также биткоины начала принимать и одна из кальянных на улице Баумана.
Отметим, что в июле президент России Владимир Путин заявил, что у Кремля «настороженное отношение к криптовалютам, поскольку в настоящее время почти ничего не отрегулировано в этой сфере». По его словам, колебания на рынке могут привести к серьезным потерям для людей.