Узбекистан готовится подписать с UNWTO программу развития туризма

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. В Лондоне с 6 по 8 ноября пройдет Международная туристическая выставка World Travel Market, в которой Узбекистан примет участие. Об этом сообщает пресс-служба Госкомтуризма РУ.

Во время выставки председатель Государственного комитета Узбекистана по развитию туризма Азиз Абдухакимов и генеральный секретарь UNWTO Талеб Рифаи намерены подписать «Страновую программу развития туризма в Узбекистане».

В начале октября ходе международной туристической выставке «Туризм на Шелковом пути» Госкомтуризм Узбекистана и Федеральное агентство по туризму России подписали «дорожную карту» сотрудничества на 2017−2018 год.