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10:34 (мск), источник: Sputnik

Узбекистан готовится подписать с UNWTO программу развития туризма

В Лондоне с 6 по 8 ноября делегация Госкомтуризма Узбекистана примет участие в работе Международной туристической выставки World Travel Market, где и произойдет подписание документа.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. В Лондоне с 6 по 8 ноября пройдет Международная туристическая выставка World Travel Market, в которой Узбекистан примет участие. Об этом сообщает пресс-служба Госкомтуризма РУ.

Во время выставки председатель Государственного комитета Узбекистана по развитию туризма Азиз Абдухакимов и генеральный секретарь UNWTO Талеб Рифаи намерены подписать «Страновую программу развития туризма в Узбекистане».

В начале октября ходе международной туристической выставке «Туризм на Шелковом пути» Госкомтуризм Узбекистана и Федеральное агентство по туризму России подписали «дорожную карту» сотрудничества на 2017−2018 год.

Ранее вопросы взаимодействия узбекской и российской стороны обсуждались на 22-й сессии Генассамблеи Всемирной туристской организации ООН (UNWTO).

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