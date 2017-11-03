Узбекистан готовится подписать с UNWTO программу развития туризма
В Лондоне с 6 по 8 ноября делегация Госкомтуризма Узбекистана примет участие в работе Международной туристической выставки World Travel Market, где и произойдет подписание документа.
В Лондоне с 6 по 8 ноября делегация Госкомтуризма Узбекистана примет участие в работе Международной туристической выставки World Travel Market, где и произойдет подписание документа.
ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. В Лондоне с 6 по 8 ноября пройдет Международная туристическая выставка World Travel Market, в которой Узбекистан примет участие. Об этом сообщает
Во время выставки председатель Государственного комитета Узбекистана по развитию туризма Азиз Абдухакимов и генеральный секретарь UNWTO Талеб Рифаи намерены подписать «Страновую программу развития туризма в Узбекистане».
В начале октября ходе международной туристической выставке «Туризм на Шелковом пути» Госкомтуризм Узбекистана и Федеральное агентство по туризму России подписали «дорожную карту» сотрудничества на 2017−2018 год.
Ранее вопросы взаимодействия узбекской и российской стороны обсуждались на 22-й сессии Генассамблеи Всемирной туристской организации ООН (UNWTO).