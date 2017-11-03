«Росатом» поможет Узбекистану в развитии ядерной инфраструктуры

Источник: Podrobno.uz

Церемония подписания состоялась накануне в рамках визита премьер-министра России Дмитрия Медведева в Ташкент. Подпись под документом поставили генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв и президент Академии наук Узбекистана Бехзод Юлдашев.

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«Меморандум о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях фиксирует намерения сторон развивать сотрудничество в областях, связанных с практическим применением ядерных технологий и подготовкой кадров», — сообщается на сайте «Росатома».

В частности, предусматривается «развитие сотрудничества по таким направлениям, как создание и развитие ядерной инфраструктуры в Узбекистане, разработка программ по повышению информированности населения об атомных технологиях и их применении».

Также планируется создание соответствующих информационных центров, проведение фундаментальных и прикладных исследований в сфере ядерной физики, использование радиоизотопов и радиационных технологий в промышленности, медицине, сельском хозяйстве и других областях.

В компании отмечают, что стороны намерены подписать стандартное рамочное межправительственное соглашение о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии.