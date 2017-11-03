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09:40 (мск), источник: Sputniknews.kz

КТЖ установил скидки на международные поезда

Скидки действуют на билеты на прицепные вагоны и на поезда «Рохи охани Точикистон».

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 3 ноя — Sputnik. Скидки на поезда международного сообщения достигнут 55%, сообщила пресс-служба АО «Пассажирские перевозки».

С 19 ноября цены на железнодорожные переезды в период со 2 января по 28 декабря 2018 года в зависимости от сроков продажи на беспересадочные прицепные вагоны между Казахстаном, Кыргызстаном и Россией установлены скидки.

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Для купейных и СВ вагонов в размере:

55% — при условии продажи проездных документов в период от 45 до 41 суток до отправления поезда; 45% — при условии продажи проездных документов в период от 40 до 31 суток до отправления поезда; 35% — при условии продажи проездных документов в период от 30 до 4 суток до отправления поезда; 25% — при условии продажи проездных документов в период от 3 до 0 суток до отправления поезда.

Для плацкартных вагонов в размере:

45% — при условии продажи проездных документов в период от 45 до 41 суток до отправления поезда; 35% — при условии продажи проездных документов в период от 40 до 31 суток до отправления поезда; 25% — при условии продажи проездных документов в период от 30 до 4 суток до отправления поезда; 15% — при условии продажи проездных документов в период от 3 до 0 суток до отправления поезда.

Кроме того, скидки введены на проезд в поездах формирования ГУП «Рохи охани Точикистон» (Таджикистан).

58% — при условии продажи проездных документов от 45 до 31 суток до отправления поезда; 52% — при условии продажи проездных документов от 30 до 21 суток до отправления поезда; 46% — при условии продажи проездных документов от 20 до 4 суток до отправления поезда.

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