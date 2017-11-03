Новосибирская область готова поставлять в Китай излишки зерна
На 2 ноября в регионе намолочено больше 3 млн тонн.
На 2 ноября в регионе намолочено больше 3 млн тонн.
НОВОСИБИРСК, 3 ноября. /ТАСС/. Новосибирская область готова наладить масштабные поставки зерна в Китай, сообщил в пятницу журналистам первый замглавы региона Юрий Петухов, предваряя открытие
«Сейчас в области стоит вопрос реализации зерна, в том числе и вопрос с рынком сбыта. Одна из перспективных
Дополнительные поставки зерна из Сибири в Китай могут благоприятно сказаться на аграриях региона: как накануне отмечали депутаты Законодательного собрания региона, в связи с большим урожаем возникли сложности с его реализацией. По данным новосибирского Министерства сельского хозяйства, на 2 ноября в целом по области намолочено больше 3 млн тонн зерна.
Как ранее сообщалось, крупнейшая продовольственная корпорация Китая Cofco готова расширить поставки пшеницы из регионов России, в том числе из Новосибирской области. Cofco готова закупать в России 1−2 млн тонн пшеницы и со временем довести объемы до 4−5 млн тонн. По данным Минсельхоза РФ, в 2016 году Россия экспортировала в Китай 756 тыс. тонн зерна.