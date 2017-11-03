Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
8 фраз, которые нельзя говорить людям с бессонницей
ОНФ обнаружил сговор при поставках питания на 3,4 млрд руб.
Какой сахар ни в коем случае нельзя покупать
МВД объявило план «Сирена» из-за готовившего покушение на Путина
Русский след: главу штаба Трампа обвиняют по 12 статьям Отмывание средств, лоббирование пророссийских интересов: стали известны подробности обвинений против Манафорта
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков»
Почему Регина Дубовицкая пропала со всех эфиров
Из аптек изымут леденцы от боли в горле
В Донбассе убили наемника ВСУ грузина Гюрзу-2 – СМИ
Рудова снялась полностью обнаженной на крыше – СМИ
Ольга Бузова в «платье-розе» вышла на сцену (фото)
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо перевоплотился в Супермена
Москалькова рассказала о своей системе оздоровления и очистке энергетического тела
Болезнь Альцгеймера может зарождаться за пределами мозга?
Переезд трех министерств обойдется в 25 млрд рублей
20 самых недорогих районов Москвы (фото)
Фоторепортажи
12В лондонском метро запустили поезд «Сердце России»
12Убийство в кукольном домике
10:24 (мск), источник: ТАСС

Новосибирская область готова поставлять в Китай излишки зерна

На 2 ноября в регионе намолочено больше 3 млн тонн.

Источник: Reuters

НОВОСИБИРСК, 3 ноября. /ТАСС/. Новосибирская область готова наладить масштабные поставки зерна в Китай, сообщил в пятницу журналистам первый замглавы региона Юрий Петухов, предваряя открытие научно-практической конференции по налаживанию двусторонних связей между Россией и Китаем.

«Сейчас в области стоит вопрос реализации зерна, в том числе и вопрос с рынком сбыта. Одна из перспективных стран-экспортеров — это, конечно, КНР. Сейчас предпринимаются организационные меры для того, чтобы такие поставки наладить. То, что интерес китайской стороны к продуктам питания и поставкам сельхозпродукции из Новосибирской области есть — это вполне очевидно, определенные договоренности уже есть, и теперь нужно эти договоренности реализовать и расширять, но мы к сотрудничеству готовы», — отметил Петухов.

Дополнительные поставки зерна из Сибири в Китай могут благоприятно сказаться на аграриях региона: как накануне отмечали депутаты Законодательного собрания региона, в связи с большим урожаем возникли сложности с его реализацией. По данным новосибирского Министерства сельского хозяйства, на 2 ноября в целом по области намолочено больше 3 млн тонн зерна.

Как ранее сообщалось, крупнейшая продовольственная корпорация Китая Cofco готова расширить поставки пшеницы из регионов России, в том числе из Новосибирской области. Cofco готова закупать в России 1−2 млн тонн пшеницы и со временем довести объемы до 4−5 млн тонн. По данным Минсельхоза РФ, в 2016 году Россия экспортировала в Китай 756 тыс. тонн зерна.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Кадыров: довольно глазеть на труп Ленина
Сколько стоит место в очереди за iPhone X в Москве
СК нашел все многомиллиардное состояние полковника Захарченко
СМИ узнали о переговорах РФ с Украиной по самолетам «Руслан»
Опрос: 43% россиян не знают, как называется праздник 4 ноября
Назван размер больничных и декретных в 2018 году
Татьяну Фельгенгауэр выписали из больницы
В России стартовали продажи iPhone X
СМИ сообщили о скандале в Минобрнауки из-за слова «презерватив»
Спорт
«Зенит» забивает на последней секунде и идёт в плей-офф Кокорин возвращается на острие и забивает, спасая, вроде бы, безнадежный матч
Авто
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео) По-настоящему страшная авария произошла на одном из шоссе в Канаде, после того как груженный топливом бензовоз врезался в столкнувшиеся ранее на дороге автомобили
Hi-Tech
«Спим на улице». Кто и зачем (?!) стоит в очереди за iPhone X Сколько заработать на перепродаже? Как спать на стульях? И стоит ли оно того?
Кино
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня» По мнению Светланы, с сотрудниками и создателями проекта поступили несправедливо
Недвижимость
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
В России до декабря пересмотрят предельную стоимость капремонта
Ставки по ипотеке падают
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
В моду вошли рубашки, которые могут заменить платье (фото) Нарядная рубашка — незаменимая вещь в осенне-зимнем сезоне. Ее можно надевать под любой пуховик и парку даже в самые суровые морозы
Дети
6 малоизвестных фактов из жизни Самуила Маршака Самуил Маршак считается одним из лучших и любимейших детских авторов наряду с Корнеем Чуковским и Агнией Барто. А его «Теремок», «Кошкин дом» и множество коротких и веселых стихов знает наизусть не одно поколение. К 130-летию писателя мы решили вспомнить удивительные факты из его жизни.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь