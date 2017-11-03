Новосибирская область готова поставлять в Китай излишки зерна

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НОВОСИБИРСК, 3 ноября. /ТАСС/. Новосибирская область готова наладить масштабные поставки зерна в Китай, сообщил в пятницу журналистам первый замглавы региона Юрий Петухов, предваряя открытие научно-практической конференции по налаживанию двусторонних связей между Россией и Китаем.

«Сейчас в области стоит вопрос реализации зерна, в том числе и вопрос с рынком сбыта. Одна из перспективных стран-экспортеров — это, конечно, КНР. Сейчас предпринимаются организационные меры для того, чтобы такие поставки наладить. То, что интерес китайской стороны к продуктам питания и поставкам сельхозпродукции из Новосибирской области есть — это вполне очевидно, определенные договоренности уже есть, и теперь нужно эти договоренности реализовать и расширять, но мы к сотрудничеству готовы», — отметил Петухов.

Дополнительные поставки зерна из Сибири в Китай могут благоприятно сказаться на аграриях региона: как накануне отмечали депутаты Законодательного собрания региона, в связи с большим урожаем возникли сложности с его реализацией. По данным новосибирского Министерства сельского хозяйства, на 2 ноября в целом по области намолочено больше 3 млн тонн зерна.