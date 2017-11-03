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09:54 (мск), источник: Интерфакс

В России стартовали продажи iPhone X

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU — В России и во всем мире стартовали официальные продажи смартфона iPhone X компании Apple. Стоимость гаджета в России начинается от 79,9 тыс. рублей. Во столько обойдется модель с памятью 64 Гб. За устройство с памятью 256 Гб придется заплатить 91,9 тыс. рублей.

Источник: РИА "Новости"

За несколько дней до начала продаж у флагманского магазина re: Store на Тверской улице в Москве начала выстраиваться очередь. Накануне на улице у входа дежурили несколько сотен человек. Некоторые признавались, что заняли место с целью продать свою очередь.

Эксперты российской компании Group-IB, специализирующейся на расследовании киберпреступлений, накануне заявили, что кибермошенники могут заработать на старте продаж новых моделей iPhone до $34 млн.

«На волне ажиотажного спроса на iPhone X и сложностей с получением заказов появились сотни подозрительных ресурсов, — заявил директор направления Brand Protection Group-IB Андрей Бусаргин. — В лучшем случае вам привезут поддельный телефон, в худшем — мошенники украдут деньги, конфиденциальные данные и заразят ваше устройство вирусом. После официального старта продаж количество мошеннических сайтов только увеличится».

Смартфоны iPhone являются одной из самых популярных моделей смартфонов в России, по данным ритейлера «Связной», входя в тройку лидеров среди всех брендов, и приносят российским ритейлерам наибольшую выручку от реализации смартфонов — около 1/3.

На Тверской выстроилась очередь за iPhone X
Во время загрузки произошла ошибка.
2 ноября© Ньюстюб
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