В России стартовали продажи iPhone X

Источник: РИА "Новости"

За несколько дней до начала продаж у флагманского магазина re: Store на Тверской улице в Москве начала выстраиваться очередь. Накануне на улице у входа дежурили несколько сотен человек. Некоторые признавались, что заняли место с целью продать свою очередь.

Эксперты российской компании Group-IB, специализирующейся на расследовании киберпреступлений, накануне заявили, что кибермошенники могут заработать на старте продаж новых моделей iPhone до $34 млн.

«На волне ажиотажного спроса на iPhone X и сложностей с получением заказов появились сотни подозрительных ресурсов, — заявил директор направления Brand Protection Group-IB Андрей Бусаргин. — В лучшем случае вам привезут поддельный телефон, в худшем — мошенники украдут деньги, конфиденциальные данные и заразят ваше устройство вирусом. После официального старта продаж количество мошеннических сайтов только увеличится».