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09:52 (мск), источник: ИА Башинформ

Переезд или вахтовый метод: Минтруд Башкирии сообщил о вакансиях с зарплатой до 90 тысяч

УФА, 3 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Минтруд Башкирии опубликовал новые вакансии для желающих сменить место жительства или поработать вахтовым методом.

Источник: Reuters

Как сообщили в ведомстве, ООО «Монтажспецстрой» г. Санкт-Петербург примет на вахтовый метод работы электросварщика ручной сварки (НАКС), монтажника технологического оборудования и связанных с ним конструкций 5−6 разряда. Необходим опыт работы в нефтегазовом строительстве не менее пяти лет. Обязательно удостоверение по профессии в соответствии с разрядом. Проезд до места работы оплачивается. Жилье предоставляется.

Зарплата — от 50−55 тысяч рублей.

ООО «Тюбинг Технолоджи» г. Пыть-Ях ХМАО — Югра требуется ведущий технолог с правом управления автомобилем. Стаж не менее года по специальности. Вахта в г. Пыть-Ях. Предоставляется общежитие. Оплата питания — 200 рублей в день.

Зарплата — 60 тысяч рублей за 15 рабочих дней.

ООО «Строительная компания «Гебо» ЯНАО, г. Губкинский примет на работу инженера ПТО, инженера по проектно-сметной работе и прораба. Вахтовый метод. Опыт работы не менее трех лет. Проживание за счет работодателя, оплата проезда со второй вахты, питание за счет работника.

Зарплата — от 70 тысяч рублей.

На постоянную работу в селе Буздяк Буздякского района Башкортостана ООО «ДЕНТА «Мир+» требуется терапевт, акушер-гинеколог, дерматовенеролог, невролог, отоларинголог, офтальмолог, фтизиатр, врач функциональной диагностики, эндоскопист и стоматолог.

Зарплата — 40 тысяч рублей.

ООО «Соликамскбумпром» г. Соликамск, Пермский край примет на работу водителя автомобиля категории «С, Е». Стаж — не менее года по специальности.

Зарплата — от 80 до 90 тысяч рублей.

Для работы вахтовым методом в Чукотском автономном округе ООО «Артель старателей «Майна» с. Риркайпи требуется повар 4−5 разряда. Проживание и питание за счет работодателя.

Зарплата — 60 тысяч рублей.

Эта же организация ищет машиниста бульдозера на Т-130,Т-170 4−5 разряда. Опыт работы — не менее трех лет.

Зарплата — 80 тысяч рублей.

ООО «Управление технологического транспорта-1» г. Когалым примет на вахтовый метод работы машиниста автокрана 6−7 разряда с опытом работы не менее трех лет.

Зарплата — 73 тысячи рублей.

Ижевское ООО «Геостафф — Вятка» требуется сварщик п/а НАКС не ниже 5 разряда. Вахтовый метод: 60/30 или 30/15. Проживание в общежитии. Опыт работы не менее года.

Зарплата — 60−66 тысяч рублей.

С этим и другими вакансиями можно ознакомиться на портале занятости населения Минтруда Башкортостана.

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