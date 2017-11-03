Рейсы из Ростова в Минск будут выполняться четыре раза в неделю

Полеты из нового ростовского аэропорта Платов в столицу республики Беларусь будет выполнять авиакомпания «Белавиа» четыре раза в неделю, сообщает пресс-служба ростовского аэропорта.

Первый рейс по новому маршруту намечен на 28 апреля 2018 года. Полеты в Минск будут выполняться четырежды в неделю — по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Вылет из Ростова — в 04:00, прилет в белорусскую столицу — в 07:00.

Обратный рейс вылетает из Минска в 22:25, приземляется в Ростове в 01:25. Полеты будут выполняться на воздушном судне Embraer-175. Как ранее сообщалось, стоимость перелета в одну сторону составит от 106 евро, туда-обратно — от 199 евро, включая все таксы и сборы.

«По нашим расчетам, непрямой трафик из Ростова-на-Дону в Беларусь составляет более 20 тысяч человек в год, поэтому мы высоко оцениваем потенциал нового рейса», — говорит директор по развитию авиационного бизнеса УК «Аэропорты Регионов» Сергей Доценко.