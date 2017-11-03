Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Корнилов о перестановках на ТВ: Ковтуна больше не позовут
Москалькова рассказала о своей системе оздоровления и очистке энергетического тела
Польша отреагировала на «неуважение» к своему кладбищу во Львове
Какой сахар ни в коем случае нельзя покупать
Собчак запустит регулярное YouTube-шоу
Сказочный трудПочему люди бросают все ради «работы мечты»
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня»
Бузова не вошла в число звезд «Новогодней ночи на "Первом"»
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
Прохор Шаляпин поведал об отношениях с Копенкиной - СМИ
35-летняя Собчак опубликовала семейное фото - СМИ
Ольга Бузова в «платье-розе» вышла на сцену (фото)
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо перевоплотился в Супермена
Неизбежность старения доказали математически
8 фраз, которые нельзя говорить людям с бессонницей
6 городов России, где стоит провести новогодние каникулы (фото)
В Гонконге продали небоскреб за $5 млрд (фото)
Фоторепортажи
12100 лет Октябрьской революции
10Для кубинцев Wi-Fi означает семья
11:26 (мск), источник: Городской репортер

Рейсы из Ростова в Минск будут выполняться четыре раза в неделю

Весной 2018 года прямое авиасообщение свяжет Ростов-на-Дону с Минском.

Полеты из нового ростовского аэропорта Платов в столицу республики Беларусь будет выполнять авиакомпания «Белавиа» четыре раза в неделю, сообщает пресс-служба ростовского аэропорта.

Первый рейс по новому маршруту намечен на 28 апреля 2018 года. Полеты в Минск будут выполняться четырежды в неделю — по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Вылет из Ростова — в 04:00, прилет в белорусскую столицу — в 07:00.

Обратный рейс вылетает из Минска в 22:25, приземляется в Ростове в 01:25. Полеты будут выполняться на воздушном судне Embraer-175. Как ранее сообщалось, стоимость перелета в одну сторону составит от 106 евро, туда-обратно — от 199 евро, включая все таксы и сборы.

«По нашим расчетам, непрямой трафик из Ростова-на-Дону в Беларусь составляет более 20 тысяч человек в год, поэтому мы высоко оцениваем потенциал нового рейса», — говорит директор по развитию авиационного бизнеса УК «Аэропорты Регионов» Сергей Доценко.

Отмечается также, что минский аэропорт — крупный транзитный узел и может быть использован ростовчанами для стыковочных полетов в Европу.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
СК нашел все многомиллиардное состояние полковника Захарченко
СМИ узнали о переговорах РФ с Украиной по самолетам «Руслан»
Опрос: 43% россиян не знают, как называется праздник 4 ноября
Назван размер больничных и декретных в 2018 году
СМИ сообщили о скандале в Минобрнауки из-за слова «презерватив»
В России стартовали продажи iPhone X
Богатые тоже плачут: на чем в России экономит средний класс
Спорт
«Победы к “Зениту” скоро вернутся»: клуб вышел в плей-офф ЛЕ Петербургский «Зенит» сыграл вничью на выезде с норвежским «Русенборгом» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы
Авто
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео) По-настоящему страшная авария произошла на одном из шоссе в Канаде, после того как груженый топливом бензовоз врезался в столкнувшиеся ранее на дороге автомобили
Hi-Tech
«Спим на улице». Кто и зачем (?!) стоит в очереди за iPhone X Сколько заработать на перепродаже? Как спать на стульях? И стоит ли оно того?
Кино
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня» По мнению Светланы, с сотрудниками и создателями проекта поступили несправедливо
Недвижимость
20 самых недорогих районов Москвы
Здание конюшни XIX века в Москве арендовали за 11,5 млн руб
Министерства поднимутся на IQ
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
В моду вошли рубашки, которые могут заменить платье (фото) Нарядная рубашка — незаменимая вещь в осенне-зимнем сезоне. Ее можно надевать под любой пуховик и парку даже в самые суровые морозы
Дети
Жена Николя Саркози показала 6-летнюю дочь (фото) Экс-первая леди Франции показала поклонникам новый снимок Джулии.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь