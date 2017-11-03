Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься
Неизбежность старения доказали математически
Совещание в Минобрнауки о профилактике ВИЧ закончилось скандалом
Названа средняя зарплата работников ЖКХ
Страна СНГ приняла законопроект о ликвидации долга перед РФ
Ли Харви Освальд был хорошим стрелком Рассекречены документы по убийству Кеннеди
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня»
Бузова не вошла в число звезд «Новогодней ночи на "Первом"»
Почему Регина Дубовицкая пропала со всех эфиров
Из аптек изымут леденцы от боли в горле
СМИ: в Киеве заявили, что Турция может создать страну в Крыму
Лидер Ирана предложил Путину изолировать США
Ольга Бузова в «платье-розе» вышла на сцену (фото)
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо перевоплотился в Супермена
Психиатр рассказал, почему вам нравится пугаться
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Переезд трех министерств обойдется в 25 млрд рублей
20 самых недорогих районов Москвы (фото)
Фоторепортажи
1015 лет со дня захвата «Норд-Оста»
15Новые фотографии природы конкурса National Geographic
10:12 (мск), источник: Kommersant.uz

В Узбекистане начнется производство грузовиков «Камаз»

В Узбекистане на базе ООО UzAutoTrailer будет налажено производство грузовых автомобилей под маркой «Камаз». Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали накануне генеральный директор ПАО «Камаз» Сергей Когогин и председатель правления АО «Узавтосаноат» Умиджан Салимов.

Источник: Kommersant.uz

По данным пресс-службы российской компании, подписание договора проходило в Ташкенте в рамках визита Дмитрия Медведева в Узбекистан.

Кроме того, в перспективе стороны намерены создать совместное предприятие по сборке автотехники на территории нашей страны.

Согласно договору, Внешнеторговая компания «Камаз» будет поставлять сборочные комплекты деталей и комплектующие. В обязанности UzAutoTrailer входит сборка шасси, а также монтаж надстройки собственного и совместного производства. В рамках организации грузового автопроизводства в Узбекистане, предусмотренного договором, до конца текущего года планируется поставить первые 100 сборочных комплектов для сборки автомобилей Камаз в республике.

Читайте также
Президент Шавкат Мирзиёев принял Председателя правительства РФ Дмитрия Медведева

Открытие совместного производства позволит объединить наши усилия с ведущим предприятием автопрома Узбекистана и расширить наше присутствие на экспортных рынках. Кроме того, с появлением совместного сборочного производства на территории Узбекистана автотехника Камаз с высокими техническими характеристиками станет ближе к потребителям. У них появится возможность обновить автопарк современной, надежной, мощной грузовой автотехникой и внести вклад в развитие различных отраслей промышленности республики, — сказал Сергей Когогин.

Первые собранные автомобили будут презентованы на совместном Дне клиента, который состоится в начале 2018 года. Реализация конечного совместного продукта будет осуществляться на внутреннем рынке Узбекистана и на экспортных рынках через созданного сторонами дистрибьютора и его дилерскую сеть.

Договором предусмотрено, что в максимально короткие сроки будет создано совместное предприятие-дистрибьютор. Оно обеспечит контроль сроков поставок техники конечному потребителю, полноту предлагаемого модельного ряда техники Камаз, реализацию совместного продукта на экспортных рынках.

Кроме того, в рамках договора о сотрудничестве планируются поставки комплектующих деталей и специальных кузовов из Узбекистана предприятию ПАО «Камаз».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Минске откроется посольство Узбекиста?
Цементный завод в Узбекистане построит к
СК нашел все многомиллиардное состояние полковника Захарченко
СМИ узнали о переговорах РФ с Украиной по самолетам «Руслан»
Опрос: 43% россиян не знают, как называется праздник 4 ноября
Назван размер больничных и декретных в 2018 году
Татьяну Фельгенгауэр выписали из больницы
В России стартовали продажи iPhone X
СМИ сообщили о скандале в Минобрнауки из-за слова «презерватив»
Спорт
«Зенит» забивает на последней секунде и идёт в плей-офф Кокорин возвращается на острие и забивает, спасая, вроде бы, безнадежный матч
Авто
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео) По-настоящему страшная авария произошла на одном из шоссе в Канаде, после того как груженный топливом бензовоз врезался в столкнувшиеся ранее на дороге автомобили
Hi-Tech
«Спим на улице». Кто и зачем (?!) стоит в очереди за iPhone X Сколько заработать на перепродаже? Как спать на стульях? И стоит ли оно того?
Кино
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня» По мнению Светланы, с сотрудниками и создателями проекта поступили несправедливо
Недвижимость
Более ста модернизированных панельных домов построят в Москве
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
Министерства поднимутся на IQ
20 самых недорогих районов Москвы
Леди
В моду вошли рубашки, которые могут заменить платье (фото) Нарядная рубашка — незаменимая вещь в осенне-зимнем сезоне. Ее можно надевать под любой пуховик и парку даже в самые суровые морозы
Дети
6 малоизвестных фактов из жизни Самуила Маршака Самуил Маршак считается одним из лучших и любимейших детских авторов наряду с Корнеем Чуковским и Агнией Барто. А его «Теремок», «Кошкин дом» и множество коротких и веселых стихов знает наизусть не одно поколение. К 130-летию писателя мы решили вспомнить удивительные факты из его жизни.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь