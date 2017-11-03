В Узбекистане начнется производство грузовиков «Камаз»

Источник: Kommersant.uz

По данным пресс-службы российской компании, подписание договора проходило в Ташкенте в рамках визита Дмитрия Медведева в Узбекистан.

Кроме того, в перспективе стороны намерены создать совместное предприятие по сборке автотехники на территории нашей страны.

Согласно договору, Внешнеторговая компания «Камаз» будет поставлять сборочные комплекты деталей и комплектующие. В обязанности UzAutoTrailer входит сборка шасси, а также монтаж надстройки собственного и совместного производства. В рамках организации грузового автопроизводства в Узбекистане, предусмотренного договором, до конца текущего года планируется поставить первые 100 сборочных комплектов для сборки автомобилей Камаз в республике.

Читайте также Президент Шавкат Мирзиёев принял Председателя правительства РФ Дмитрия Медведева

Открытие совместного производства позволит объединить наши усилия с ведущим предприятием автопрома Узбекистана и расширить наше присутствие на экспортных рынках. Кроме того, с появлением совместного сборочного производства на территории Узбекистана автотехника Камаз с высокими техническими характеристиками станет ближе к потребителям. У них появится возможность обновить автопарк современной, надежной, мощной грузовой автотехникой и внести вклад в развитие различных отраслей промышленности республики, — сказал Сергей Когогин.

Первые собранные автомобили будут презентованы на совместном Дне клиента, который состоится в начале 2018 года. Реализация конечного совместного продукта будет осуществляться на внутреннем рынке Узбекистана и на экспортных рынках через созданного сторонами дистрибьютора и его дилерскую сеть.

Договором предусмотрено, что в максимально короткие сроки будет создано совместное предприятие-дистрибьютор. Оно обеспечит контроль сроков поставок техники конечному потребителю, полноту предлагаемого модельного ряда техники Камаз, реализацию совместного продукта на экспортных рынках.