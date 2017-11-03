Лей «в клетке»: в Нацбанке Молдовы прояснили ситуацию с курсом валют

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 3 ноя — Sputnik. На протяжении года обменный курс американского доллара по отношению к молдавскому лею находится в свободном падении. Это, конечно, не может не беспокоить не только простых граждан, но и отечественный бизнес. Экономисты подчеркивают, укрепление лея сейчас невыгодно Молдове. Прибавляющая в весе нацвалюта скажется на тех, кто живет за счет денежных переводов из-за рубежа. Подорожание лея негативно сказывается на поступлениях в бюджет. Но обо всем по порядку.

«Лев свободно гуляет по клетке»

Глава Национального банка Молдова (НБМ) Сергей Чокля прокомментировал поведение молдавского лея, который продолжает «наступать на пятки» доллару и евро, а также то, какие меры предпринимает регулятор для сдерживания обменного курса.

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«Хочу сказать, что “лев свободно гуляет по клетке”. Мы не направляем его в какую-либо сторону. Предложение валюты, в частности, доллара со стороны физических лиц намного превышает спрос… Мы не можем манипулировать курсом и не хотим этого. Нацбанк закупил много валюты для того, чтобы не допустить слишком внушительного укрепления лея», — сказал Чокля.

Он подчеркнул, подорожание нацвалюты в большей степени произошло по отношению к доллару, и в меньшей — к евро.

«Надо понимать, что паритет этих валют — евро и доллара — не всегда идентичен. Доллар очень сильно ослаб по отношению к евро за последние 10 месяцев — более чем на 10%. Те, кто экономически и финансово привязан к Еврозоне, конечно, чувствует это. Такая же ситуация наблюдается в Польше, Венгрии, Румынии. У всех стран региона одна и та же проблема — их валюта, связанная с евро, укрепилась по отношению к доллару», — отметил Чокля.

Кто выиграл, а кто проиграл?

Глава Нацбанка пояснил, что «примерно две трети экспорта приходится на ЕС, и, действительно, небольшая часть из этого производится в долларах, но большинство экспортных операций у нас в евро».

«Стабильность лея к евро позволила большинству категорий экспортеров обойтись без потерь. По продовольственным товарам некоторые категории продуктов подорожали. Да, у экспортеров лей более сильный, но продают они более дорогой продукт в долларах», — добавил руководитель НБМ.

Как считает Чокля, большинство населения Молдовы выиграло, так как республика стала дешевле импортировать электроэнергию. К тому же, как отметил глава Нацбанка, покупательная способность населения в леях увеличилась.

«Тот, кто отправился за границу, смог больше купить. Я бы сказал, что это не однозначный эффект, он намного сложнее», — сказал Чокля.