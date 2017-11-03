Лей «в клетке»: в Нацбанке Молдовы прояснили ситуацию с курсом валют
Дешевая валюта: руководитель Нацбанка Молдовы развенчал все домыслы вокруг ситуации с курсом валют в республике — как лей «наступает на пятки» доллару и евро?
Дешевая валюта: руководитель Нацбанка Молдовы развенчал все домыслы вокруг ситуации с курсом валют в республике — как лей «наступает на пятки» доллару и евро?
КИШИНЕВ, 3 ноя — Sputnik. На протяжении года обменный курс американского доллара по отношению к молдавскому лею находится в свободном падении. Это, конечно, не может не беспокоить не только простых граждан, но и отечественный бизнес. Экономисты подчеркивают, укрепление лея сейчас невыгодно Молдове. Прибавляющая в весе нацвалюта скажется на тех, кто живет за счет денежных переводов
«Лев свободно гуляет по клетке»
Глава Национального банка Молдова (НБМ) Сергей Чокля прокомментировал поведение молдавского лея, который продолжает «наступать на пятки» доллару и евро, а также то, какие меры предпринимает регулятор для сдерживания обменного курса.
«Хочу сказать, что “лев свободно гуляет по клетке”. Мы не направляем его в
Он подчеркнул, подорожание нацвалюты в большей степени произошло по отношению к доллару, и в меньшей — к евро.
«Надо понимать, что паритет этих валют — евро и доллара — не всегда идентичен. Доллар очень сильно ослаб по отношению к евро за последние 10 месяцев — более чем на 10%. Те, кто экономически и финансово привязан к Еврозоне, конечно, чувствует это. Такая же ситуация наблюдается в Польше, Венгрии, Румынии. У всех стран региона одна и та же проблема — их валюта, связанная с евро, укрепилась по отношению к доллару», — отметил Чокля.
Кто выиграл, а кто проиграл?
Глава Нацбанка пояснил, что «примерно две трети экспорта приходится на ЕС, и, действительно, небольшая часть из этого производится в долларах, но большинство экспортных операций у нас в евро».
«Стабильность лея к евро позволила большинству категорий экспортеров обойтись без потерь. По продовольственным товарам некоторые категории продуктов подорожали. Да, у экспортеров лей более сильный, но продают они более дорогой продукт в долларах», — добавил руководитель НБМ.
Как считает Чокля, большинство населения Молдовы выиграло, так как республика стала дешевле импортировать электроэнергию. К тому же, как отметил глава Нацбанка, покупательная способность населения в леях увеличилась.
«Тот, кто отправился за границу, смог больше купить. Я бы сказал, что это не однозначный эффект, он намного сложнее», — сказал Чокля.
По его мнению, подавляющее большинство экономических агентов не пострадали, а, возможно, даже и выиграли.