Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Москалькова рассказала о своей системе оздоровления и очистке энергетического тела
СМИ узнало о скандале в министерстве РФ из-за слова «презерватив»
Названа средняя зарплата работников ЖКХ
«Он может помочь»: Трамп заявил о важности встречи с Путиным
Сказочный трудПочему люди бросают все ради «работы мечты»
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня»
Бузова не вошла в число звезд «Новогодней ночи на "Первом"»
Почему Регина Дубовицкая пропала со всех эфиров
Из аптек изымут леденцы от боли в горле
В Донбассе убили наемника ВСУ грузина Гюрзу-2 – СМИ
Рудова снялась полностью обнаженной на крыше – СМИ
21-летняя дочка Леонида Агутина стала копией отца (фото)
Сергей Лазарев с размахом отметил день рождения мамы
Неизбежность старения доказали математически
8 фраз, которые нельзя говорить людям с бессонницей
Переезд трех министерств обойдется в 25 млрд рублей
20 самых недорогих районов Москвы (фото)
Фоторепортажи
12В лондонском метро запустили поезд «Сердце России»
12Убийство в кукольном домике
10:09 (мск), источник: Sputnik.md

Лей «в клетке»: в Нацбанке Молдовы прояснили ситуацию с курсом валют

Дешевая валюта: руководитель Нацбанка Молдовы развенчал все домыслы вокруг ситуации с курсом валют в республике — как лей «наступает на пятки» доллару и евро?

ЦБ: $ 58.0869   -0.07 € 67.6770   -0.03
Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 3 ноя — Sputnik. На протяжении года обменный курс американского доллара по отношению к молдавскому лею находится в свободном падении. Это, конечно, не может не беспокоить не только простых граждан, но и отечественный бизнес. Экономисты подчеркивают, укрепление лея сейчас невыгодно Молдове. Прибавляющая в весе нацвалюта скажется на тех, кто живет за счет денежных переводов из-за рубежа. Подорожание лея негативно сказывается на поступлениях в бюджет. Но обо всем по порядку.

«Лев свободно гуляет по клетке»

Глава Национального банка Молдова (НБМ) Сергей Чокля прокомментировал поведение молдавского лея, который продолжает «наступать на пятки» доллару и евро, а также то, какие меры предпринимает регулятор для сдерживания обменного курса.

Читайте также
Молдова-2018: какие налоги ждут население республики

«Хочу сказать, что “лев свободно гуляет по клетке”. Мы не направляем его в какую-либо сторону. Предложение валюты, в частности, доллара со стороны физических лиц намного превышает спрос… Мы не можем манипулировать курсом и не хотим этого. Нацбанк закупил много валюты для того, чтобы не допустить слишком внушительного укрепления лея», — сказал Чокля.

Он подчеркнул, подорожание нацвалюты в большей степени произошло по отношению к доллару, и в меньшей — к евро.

«Надо понимать, что паритет этих валют — евро и доллара — не всегда идентичен. Доллар очень сильно ослаб по отношению к евро за последние 10 месяцев — более чем на 10%. Те, кто экономически и финансово привязан к Еврозоне, конечно, чувствует это. Такая же ситуация наблюдается в Польше, Венгрии, Румынии. У всех стран региона одна и та же проблема — их валюта, связанная с евро, укрепилась по отношению к доллару», — отметил Чокля.

Кто выиграл, а кто проиграл?

Глава Нацбанка пояснил, что «примерно две трети экспорта приходится на ЕС, и, действительно, небольшая часть из этого производится в долларах, но большинство экспортных операций у нас в евро».

«Стабильность лея к евро позволила большинству категорий экспортеров обойтись без потерь. По продовольственным товарам некоторые категории продуктов подорожали. Да, у экспортеров лей более сильный, но продают они более дорогой продукт в долларах», — добавил руководитель НБМ.

Как считает Чокля, большинство населения Молдовы выиграло, так как республика стала дешевле импортировать электроэнергию. К тому же, как отметил глава Нацбанка, покупательная способность населения в леях увеличилась.

«Тот, кто отправился за границу, смог больше купить. Я бы сказал, что это не однозначный эффект, он намного сложнее», — сказал Чокля.

По его мнению, подавляющее большинство экономических агентов не пострадали, а, возможно, даже и выиграли.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 'Шериф' обыграл 'Локомотив' в Лиге Европы
Только за деньги: ЕС может изменить правила въезда для граждан Молдовы
СК нашел все многомиллиардное состояние полковника Захарченко
СМИ узнали о переговорах РФ с Украиной по самолетам «Руслан»
Опрос: 43% россиян не знают, как называется праздник 4 ноября
Назван размер больничных и декретных в 2018 году
Татьяну Фельгенгауэр выписали из больницы
В России стартовали продажи iPhone X
СМИ сообщили о скандале в Минобрнауки из-за слова «презерватив»
Спорт
«Зенит» забивает на последней секунде и идёт в плей-офф Кокорин возвращается на острие и забивает, спасая, вроде бы, безнадежный матч
Авто
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео) По-настоящему страшная авария произошла на одном из шоссе в Канаде, после того как груженный топливом бензовоз врезался в столкнувшиеся ранее на дороге автомобили
Hi-Tech
«Спим на улице». Кто и зачем (?!) стоит в очереди за iPhone X Сколько заработать на перепродаже? Как спать на стульях? И стоит ли оно того?
Кино
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня» По мнению Светланы, с сотрудниками и создателями проекта поступили несправедливо
Недвижимость
20 самых недорогих районов Москвы
Здание конюшни XIX века в Москве арендовали за 11,5 млн руб
Министерства поднимутся на IQ
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
В моду вошли рубашки, которые могут заменить платье (фото) Нарядная рубашка — незаменимая вещь в осенне-зимнем сезоне. Ее можно надевать под любой пуховик и парку даже в самые суровые морозы
Дети
6 малоизвестных фактов из жизни Самуила Маршака Самуил Маршак считается одним из лучших и любимейших детских авторов наряду с Корнеем Чуковским и Агнией Барто. А его «Теремок», «Кошкин дом» и множество коротких и веселых стихов знает наизусть не одно поколение. К 130-летию писателя мы решили вспомнить удивительные факты из его жизни.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь