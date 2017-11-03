Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Снигирь изменилась до неузнаваемости ради нового проекта
Психиатр рассказал, почему вам нравится пугаться
Актера Александра Балуева сняли с рейса Калининград-Москва
В Гонконге продали небоскреб за рекордные $5 млрд (фото)
МВД объявило план «Сирена» из-за готовившего покушение на Путина
Сказочный трудПочему люди бросают все ради «работы мечты»
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня»
Бузова не вошла в число звезд «Новогодней ночи на "Первом"»
Почему Регина Дубовицкая пропала со всех эфиров
Из аптек изымут леденцы от боли в горле
В Донбассе убили наемника ВСУ грузина Гюрзу-2 – СМИ
Рудова снялась полностью обнаженной на крыше – СМИ
Ольга Бузова в «платье-розе» вышла на сцену (фото)
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо перевоплотился в Супермена
Москалькова рассказала о своей системе оздоровления и очистке энергетического тела
Болезнь Альцгеймера может зарождаться за пределами мозга?
Переезд трех министерств обойдется в 25 млрд рублей
20 самых недорогих районов Москвы (фото)
Фоторепортажи
12В лондонском метро запустили поезд «Сердце России»
12Убийство в кукольном домике
10:06 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Челябинске поставят шумозащитные экраны вдоль оживленных улиц

В течение двух лет в Челябинске пообещали разместить современные шумозащитные экраны по маршруту из аэропорта в центр города.

Такую задачу перед городскими властями поставил губернатор Челябинской области Борис Дубровский, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

«Люди, живущие близко к оживленной автомобильной дороге, должны чувствовать свою защищенность. Необходимость в установке шумозащитных экранов назрела. Реализация такого проекта — задача не одного дня, но абсолютно реально при правильном подходе и глубокой проработке вопроса в течение двух лет осуществить задуманное», — отметил Борис Дубровский.

Губернатор обратил внимание на этот вопрос в рамках объезда областного центра, в ходе которого проверил состояние городской инфраструктуры в отдельных районах Челябинска.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В нижегородском клубе пара занялась любовью на глазах у всех
Врачи рассказали о последних минутах жизни Марьянова
СК нашел все многомиллиардное состояние полковника Захарченко
СМИ узнали о переговорах РФ с Украиной по самолетам «Руслан»
Опрос: 43% россиян не знают, как называется праздник 4 ноября
Назван размер больничных и декретных в 2018 году
Татьяну Фельгенгауэр выписали из больницы
В России стартовали продажи iPhone X
СМИ сообщили о скандале в Минобрнауки из-за слова «презерватив»
Спорт
«Зенит» забивает на последней секунде и идёт в плей-офф Кокорин возвращается на острие и забивает, спасая, вроде бы, безнадежный матч
Авто
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео) По-настоящему страшная авария произошла на одном из шоссе в Канаде, после того как груженный топливом бензовоз врезался в столкнувшиеся ранее на дороге автомобили
Hi-Tech
«Спим на улице». Кто и зачем (?!) стоит в очереди за iPhone X Сколько заработать на перепродаже? Как спать на стульях? И стоит ли оно того?
Кино
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня» По мнению Светланы, с сотрудниками и создателями проекта поступили несправедливо
Недвижимость
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
Ставки по ипотеке падают
Леди
В моду вошли рубашки, которые могут заменить платье (фото) Нарядная рубашка — незаменимая вещь в осенне-зимнем сезоне. Ее можно надевать под любой пуховик и парку даже в самые суровые морозы
Дети
6 малоизвестных фактов из жизни Самуила Маршака Самуил Маршак считается одним из лучших и любимейших детских авторов наряду с Корнеем Чуковским и Агнией Барто. А его «Теремок», «Кошкин дом» и множество коротких и веселых стихов знает наизусть не одно поколение. К 130-летию писателя мы решили вспомнить удивительные факты из его жизни.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь