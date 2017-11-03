В Челябинске поставят шумозащитные экраны вдоль оживленных улиц

«Люди, живущие близко к оживленной автомобильной дороге, должны чувствовать свою защищенность. Необходимость в установке шумозащитных экранов назрела. Реализация такого проекта — задача не одного дня, но абсолютно реально при правильном подходе и глубокой проработке вопроса в течение двух лет осуществить задуманное», — отметил Борис Дубровский.