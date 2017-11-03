На время ЧМ-2018 фасады ремонтируемых зданий в Ростове закроют баннерами
Капитальный ремонт фасадов зданий в центре
Капитальный ремонт фасадов зданий в центре
«Во время чемпионата мира работы продолжатся. Будем делать все очень аккуратно. Возможно,
Программа ремонта фасадов в исторической части города действует с 2014 года. По официальным данным, за четыре года отремонтировали 258 фасадов.
Как сообщают в городской администрации, всего отремонтировано 258 фасадов. Программа реставрации действует с 2014 года, в текущем году планируется отремонтировать 145 фасадов.