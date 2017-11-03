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10:28 (мск), источник: Деловое сообщество

На время ЧМ-2018 фасады ремонтируемых зданий в Ростове закроют баннерами

Капитальный ремонт фасадов зданий в центре Ростова-на-Дону будет вестись без остановки во время проведения ЧМ-2018. Об этом со ссылкой на заместителя главы администрации города по вопросам ЖКХ Владимира Сакеллариуса сообщает издание «Дон-24».

«Во время чемпионата мира работы продолжатся. Будем делать все очень аккуратно. Возможно, где-то работы приостановим, где-то накроемся (баннерами)», — сказал Владимир Сакеллариус.

Программа ремонта фасадов в исторической части города действует с 2014 года. По официальным данным, за четыре года отремонтировали 258 фасадов.

Как сообщают в городской администрации, всего отремонтировано 258 фасадов. Программа реставрации действует с 2014 года, в текущем году планируется отремонтировать 145 фасадов.

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