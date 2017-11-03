На время ЧМ-2018 фасады ремонтируемых зданий в Ростове закроют баннерами

Капитальный ремонт фасадов зданий в центре Ростова-на-Дону будет вестись без остановки во время проведения ЧМ-2018. Об этом со ссылкой на заместителя главы администрации города по вопросам ЖКХ Владимира Сакеллариуса сообщает издание «Дон-24».