В Стерлитамаке построят завод по переработке накопленных отходов

Как сообщила начальник господдержки инвестдеятельности Минэкономразвития республики Кира Ганиева, проект включен в Перечень приоритетных инвестиционных проектов республики. Инвестор — специализирующаяся на сборе отходов ишимбайская компания «Эко-сити», вкладывает 1,3 млрд рублей. Это 262 млн рублей собственных средств инвестора и более миллиарда рублей привлеченных средств, сообщила финансовый директор предприятия Диляра Салихова.

Производство создаст 200 рабочих мест. В течение трех лет компания намерена построить около Стерлитамака два цеха — по переработке пластика и стекла.

Предприятие будет выпускать гранулы полиэтилена высокого и низкого давления, пеностекло (теплоизоляционный материал), RDF-топливо (твердое вторичное топливо). Основная часть оборудования для новых цехов закупается в Германии, Австрии, Италии, частично — в России, сообщили в «Эко-сити».

Деятельность предприятия позволит разгрузить полигоны ТБО и использовать, производить вторичное сырье и готовую продукцию, отметили в Минэкономразвития. В Стерлитамаке также готовится к реализации еще один инвестпроект по переработке резины.