В Стерлитамаке построят завод по переработке накопленных отходов
УФА, 3 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Стерлитамаке в 2018—2020 годах построят завод, который будет перерабатывать накопленные пластиковые отходы.
УФА, 3 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Стерлитамаке в 2018—2020 годах построят завод, который будет перерабатывать накопленные пластиковые отходы.
Как сообщила начальник господдержки инвестдеятельности Минэкономразвития республики Кира Ганиева, проект включен в Перечень приоритетных инвестиционных проектов республики. Инвестор — специализирующаяся на сборе отходов ишимбайская компания «Эко-сити», вкладывает 1,3 млрд рублей. Это 262 млн рублей собственных средств инвестора и более миллиарда рублей привлеченных средств, сообщила финансовый директор предприятия Диляра Салихова.
Предприятие будет выпускать гранулы полиэтилена высокого и низкого давления, пеностекло (теплоизоляционный материал),
Деятельность предприятия позволит разгрузить полигоны ТБО и использовать, производить вторичное сырье и готовую продукцию, отметили в Минэкономразвития. В Стерлитамаке также готовится к реализации еще один инвестпроект по переработке резины.
В Перечне приоритетных инвестпроектов в Башкирии находится 42 проекта общей стоимостью более 209 млрд рублей, они предполагают создание 12,3 тысячи рабочих мест. Эти предприятия получат налоговые льготы, пояснили в министерстве.