Распространителей слухов о банкротстве банков предупредило МВД РК

Источник: Tengrinews

«В последнее время в WhatsApp участились случаи распространения информационных сообщений, не имеющих официального подтверждения, с рекомендацией сменить банки для размещения средств, о якобы банкротстве банков и другой негативной информации. Напоминаем, что в Уголовном кодексе страны есть норма, устанавливающая ответственность за распространение заведомо ложной информации», — прокомментировали в ведомстве.

В этой связи казахстанцев предупредили о недопустимости дальнейшего распространения информации о деятельности финансовых институтов страны, не основанной на официальных данных уполномоченных государственных органов.

«Для получения разъяснений по ситуации представителям СМИ рекомендуем обратиться в Национальный банк страны либо в банки, упомянутые в рассылке», — заявили в МВД.

Ранее в АО «Казкоммерцбанк» прокомментировали слухи о банкротстве. «Казкоммерцбанк работает нормально, в обычном режиме. Никаких ограничений по снятию наличности с карточных, лицевых и депозитных счетов нет», — сообщается на странице банка в Facebook.

«Слухи о якобы планируемом банкротстве Казкоммерцбанка, распространяемые среди пользователей WhatsАpp, ничем не обоснованы. Мы просим не поддаваться на подобные провокационные сообщения. Напоминаем об ответственности за распространение заведомо ложных сведений, предусмотренной законодательством Республики Казахстан. Для защиты своих интересов банк уже обратился с заявлением в правоохранительные органы с целью поиска источника распространения слухов», — отметили в фининституте.