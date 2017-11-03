Фасады 64 домов отремонтируют в исторической части Ростова в 2017 году
Фасады 64 домов планируется отремонтировать в исторической части донской столицы за счет бюджетных средств в 2017 году, сообщается на сайте правительства Ростовской области.
Фасады 64 домов планируется отремонтировать в исторической части донской столицы за счет бюджетных средств в 2017 году, сообщается на сайте правительства Ростовской области.
«В 2017 году в донской столице запланировано отремонтировать 145 фасадов, в том числе 64 фасада в исторической части за счет бюджетных средств в рамках подготовки к ЧМ-2018», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в 2017 году на капремонт домов в исторической части Ростова предполагается затратить 1,6 млрд рублей.
По информации донских властей, в 2014—2016 годах в исторической части города в рамках подготовки к ЧМ-2018 выполнен капремонт 189 фасадов. Всего за это период в Ростове отремонтировали 339 фасадов.