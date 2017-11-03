Фасады 64 домов отремонтируют в исторической части Ростова в 2017 году

Источник: Аргументы и факты

«В 2017 году в донской столице запланировано отремонтировать 145 фасадов, в том числе 64 фасада в исторической части за счет бюджетных средств в рамках подготовки к ЧМ-2018», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в 2017 году на капремонт домов в исторической части Ростова предполагается затратить 1,6 млрд рублей.