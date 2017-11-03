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13:23 (мск), источник: НТА-Приволжье

Суд разрешил реконструкцию здания бывшей гостиницы «Россия» под жилой дом с парковкой

Как говорится в картотеке дел арбитражного суда Нижегородской области, суд в октябре рассмотрел заявление ООО «Сервис-Отель» о признании незаконным решения Управления государственной охраны объектов культурного наследия (ОКН) Нижегородской области от 3 марта 2017 года об отмене согласования проектной документации о реконструкции здания по адресу: ул. Верхне-Волжская набережная, д.2А под многофункциональное здание «Волжский откос» с жилыми и общественными помещениями, подземной автостоянкой.

Источник: НТА-Приволжье

В материалах дела сказано, что решение управления связано с тем, что «проектом не обеспечена физическая сохранность ОКН «Гостиница «Россия», так как в акте государственной историко-культурной экспертизы не рассматривается технология производства работ по организации двухуровневой подземной парковки автотранспортных средств под зданием».

Для решения вопроса дальнейшего использования здания ООО «Сервис-Отель» провело работы по археологическим исследованиям культурного слоя и изготовило техническую документацию на здание, паспорт объекта культурного наследия, и охранные обязательства, утвердило предмет охраны здания. Кроме этого, были проведены историко-архивные и библиографические изыскания об истории строительства гостиницы.

В целях сохранения ОКН планируется восстановить внешний облик здания, сложившийся в годы его процветания, относящийся к периоду 80-х годов. В частности, сохранить объемно-пространственные и архитектурно-художественные решения фасадов 1−6 этажей со стороны Верхне-Волжской набережной, Музейного переулка и улицы Минина.

Рассмотрев дело, суд решил, требования, заявленные обществом с ограниченной ответственностью «Сервис-отель» удовлетворить в полном объеме. Решение суда вступит в силу по истечении месяца, если не будет обжаловано.

Ранее сообщалось, что проект реконструкции здания бывшей гостиницы «Россия» на Верхне-Волжской набережной Нижнего Новгорода прошел госэкспертизу. Его планируется приспособить под здание «Волжский откос» с жилыми и общественными помещениями, подземной автостоянкой.

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