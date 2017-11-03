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10:32 (мск), источник: БЕЛТА

Южную магистраль в Минске планируют построить за 15 месяцев

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Южную магистраль в Минске планируют построить за 15 месяцев, сообщает газета «Рэспублiка».

Источник: БЕЛТА

Новая дорога пройдет вдоль железной дороги и соединит улицы Володько и Асаналиева, кроме того во время строительства комплекса «Минск-Мир» станет дублером улицы Кижеватова, а в перспективе выйдет на кольцевую автодорогу и станет элементом третьего транспортного кольца. Южную магистраль планируется проложить в очень короткие для такого строительства сроки — за 15 месяцев. Работы по строительству дороги уже начались.

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По словам начальника БУ-72 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Сергея Селюжицкого, во время застройки территории аэропорта Минск-1 закрытия улицы Кижеватова не избежать. «Чтобы перенаправить потоки машин в центр, нужен другой путь. Потом магистраль станет дорогой, которая будет обслуживать транспортные потребности комплекса «Минск-Мир», а также соединит Октябрьский и Ленинский районы и позволит сократить путь в центр города», — пояснил он.

В проект входит и полная модернизация диспетчерской станции «Серова». Уже сейчас тут идет реконструкция разворотного кольца с учетом того, что по маршруту ходят электробусы — для них в проекте предусмотрена зарядная станция.

Транспортная развязка со съездом с улицы Володько и южной магистрали на Аэродромную строится рядом с железной дорогой и требует укрепления откосов полотна. Работы в этом направлении уже ведутся.

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