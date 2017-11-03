Молдавский лей ослабел по отношению к доллару и евро
Нацбанк установил на сегодня, 3 ноября, официальный курс валют согласно которому молдавский лей ослабел по отношению к доллару и евро.
Нацбанк установил на сегодня, 3 ноября, официальный курс валют согласно которому молдавский лей ослабел по отношению к доллару и евро.
Официальный обменный курс будет на уровне 17,4603 лея за один доллар (+4,02 бана) и 20,3457 лея (+7,21 бана) за евро, тогда как днем ранее он составлял, 17,4201 лея за один доллар и 20,2736 лея за один евро.
Обменный курс НБМ по другим валютам составляет: 0,6484 лея за 1 гривну, 4,4245 лея за румынский лей и 0,2996 лея за 1 российский рубль.