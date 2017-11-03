Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Умоются кровью": на Украине рассказали, что Майдан готовил Крыму
Психиатр рассказал, почему вам нравится пугаться
Собчак ответила Кадырову на предложение захоронить Ленина
Какой сахар ни в коем случае нельзя покупать
Собчак запустит регулярное YouTube-шоу
Сказочный трудПочему люди бросают все ради «работы мечты»
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Юлия Снигирь изменилась до неузнаваемости ради нового проекта
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
56-летний приемный сын Эльдара Рязанова скончался - СМИ
Эксперты о том, как взорвали газопроводы в Крыму
Ольга Бузова в «платье-розе» вышла на сцену (фото)
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо перевоплотился в Супермена
Москалькова рассказала о своей системе оздоровления и очистке энергетического тела
Болезнь Альцгеймера может зарождаться за пределами мозга?
6 городов России, где стоит провести новогодние каникулы (фото)
В Гонконге продали небоскреб за $5 млрд (фото)
Фоторепортажи
12100 лет Октябрьской революции
10Для кубинцев Wi-Fi означает семья
11:35 (мск), источник: Actualitati.md

Молдавский лей ослабел по отношению к доллару и евро

Нацбанк установил на сегодня, 3 ноября, официальный курс валют согласно которому молдавский лей ослабел по отношению к доллару и евро.

ЦБ: $ 58.0869   -0.07 € 67.6770   -0.03
Источник: Actualitati.md

Официальный обменный курс будет на уровне 17,4603 лея за один доллар (+4,02 бана) и 20,3457 лея (+7,21 бана) за евро, тогда как днем ранее он составлял, 17,4201 лея за один доллар и 20,2736 лея за один евро.

Обменный курс НБМ по другим валютам составляет: 0,6484 лея за 1 гривну, 4,4245 лея за румынский лей и 0,2996 лея за 1 российский рубль.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Муниципальный совет проголосовал за проекты социалистов по решению проблем в социальном секторе
СК нашел все многомиллиардное состояние полковника Захарченко
СМИ узнали о переговорах РФ с Украиной по самолетам «Руслан»
Опрос: 43% россиян не знают, как называется праздник 4 ноября
Назван размер больничных и декретных в 2018 году
СМИ сообщили о скандале в Минобрнауки из-за слова «презерватив»
В России стартовали продажи iPhone X
Богатые тоже плачут: на чем в России экономит средний класс
Спорт
«Победы к “Зениту” скоро вернутся»: клуб вышел в плей-офф ЛЕ Петербургский «Зенит» сыграл вничью на выезде с норвежским «Русенборгом» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы
Авто
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео) По-настоящему страшная авария произошла на одном из шоссе в Канаде, после того как груженый топливом бензовоз врезался в столкнувшиеся ранее на дороге автомобили
Hi-Tech
«Спим на улице». Кто и зачем (?!) стоит в очереди за iPhone X Сколько заработать на перепродаже? Как спать на стульях? И стоит ли оно того?
Кино
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня» По мнению Светланы, с сотрудниками и создателями проекта поступили несправедливо
Недвижимость
20 самых недорогих районов Москвы
Здание конюшни XIX века в Москве арендовали за 11,5 млн руб
Министерства поднимутся на IQ
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
В моду вошли рубашки, которые могут заменить платье (фото) Нарядная рубашка — незаменимая вещь в осенне-зимнем сезоне. Ее можно надевать под любой пуховик и парку даже в самые суровые морозы
Дети
Жена Николя Саркози показала 6-летнюю дочь (фото) Экс-первая леди Франции показала поклонникам новый снимок Джулии.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь