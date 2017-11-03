Минстрой Нижегородской области опровергает информацию о сносе домов ЖК «Новинки Smart City»
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В минстрой, по данным ведомства, поступило обращение от участников долевого строительства об ограждении лишь шестиэтажных домов, но это может привести к получению травм гражданами, так как неогороженными останутся другие объекты строительства, в том числе котлованы.
По мнению сотрудников министерства строительства, для недопущения несчастных случаев, необходимо установить ограждения по всему периметру стройплощадки.
Ранее сообщалось, что инвесторы отказались от участия в достройке ЖК «Новинки Smart City» в Нижегородской области.
При этом суд продлил до 12 декабря срок ареста руководителю компании, обвиняемому в сборе средств дольщиков ЖК «Новинки Smart City». Руководители строительной компании были арестованы по подозрению в привлечении средств дольщиков жилого комплекса «Новинки Smart City» с нарушением законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве.