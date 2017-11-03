Минстрой Нижегородской области опровергает информацию о сносе домов ЖК «Новинки Smart City»

В минстрой, по данным ведомства, поступило обращение от участников долевого строительства об ограждении лишь шестиэтажных домов, но это может привести к получению травм гражданами, так как неогороженными останутся другие объекты строительства, в том числе котлованы.

По мнению сотрудников министерства строительства, для недопущения несчастных случаев, необходимо установить ограждения по всему периметру стройплощадки.

Ранее сообщалось, что инвесторы отказались от участия в достройке ЖК «Новинки Smart City» в Нижегородской области.