В 2018 году в Петербурге на ремонт фасадов и крыш домов потратят 9 млрд

В 2018 году ремонтные бригады выполнят более 2,5 тысячи видов работ, в том числе отреставрируют 260 фасадов, поправят 517 крыш, 678 лифтов, системы теплоснабжения в 248 домах, электроснабжения — в 126.
По 223 объектам уже объявлены конкурсы на общую сумму 240 млн рублей. Добавим, что в 2019 году финансирование программы собираются увеличить до 10,5 млрд — на эти средства должны отремонтировать еще 1967 зданий.
Напомним, что план на 2017 год включает 1799 домов, за год его трижды пересмотрели в сторону увеличения. На данный момент реализовано 85% запланированных работ. Стоимость программы составляет 13,5 млрд рублей (5,9 млрд приходятся на взносы населения).