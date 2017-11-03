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11:08 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В 2018 году в Петербурге на ремонт фасадов и крыш домов потратят 9 млрд

2 ноября стало известно, что на краткосрочный план капремонта многоквартирных домов в следующем году выделят 9 млрд рублей. При чем план включает всего 1642 здания, что на 150 меньше, чем в 2017-м. Об этом сообщили Жилищном комитете.

Источник: Аргументы и факты

В 2018 году ремонтные бригады выполнят более 2,5 тысячи видов работ, в том числе отреставрируют 260 фасадов, поправят 517 крыш, 678 лифтов, системы теплоснабжения в 248 домах, электроснабжения — в 126.

По 223 объектам уже объявлены конкурсы на общую сумму 240 млн рублей. Добавим, что в 2019 году финансирование программы собираются увеличить до 10,5 млрд — на эти средства должны отремонтировать еще 1967 зданий.

Напомним, что план на 2017 год включает 1799 домов, за год его трижды пересмотрели в сторону увеличения. На данный момент реализовано 85% запланированных работ. Стоимость программы составляет 13,5 млрд рублей (5,9 млрд приходятся на взносы населения).

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