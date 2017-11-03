В 2018 году в Петербурге на ремонт фасадов и крыш домов потратят 9 млрд

В 2018 году в Петербурге на ремонт фасадов и крыш домов потратят 9 млрд

2 ноября стало известно, что на краткосрочный план капремонта многоквартирных домов в следующем году выделят 9 млрд рублей. При чем план включает всего 1642 здания, что на 150 меньше, чем в 2017-м. Об этом сообщили Жилищном комитете.