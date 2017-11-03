Аксенов попросит у президента РФ 2,5 млрд рублей на местные детсады
Власти Крыма планируют вести дополнительные пять тысяч мест в детсадах республики на выделенные деньги.
Власти Крыма планируют вести дополнительные пять тысяч мест в детсадах республики на выделенные деньги.
Глава Крыма Сергей Аксенов планирует обратиться к президенту страны Владимиру Путину с просьбой выделить 2,5 млрд руб на детсады, передает Крыминформ.
Денежные средства пойдут на создание дополнительных пяти тысяч мест в детских садах.
«На следующий год мы будем обращаться к Владимиру Владимировичу с просьбой выделить нам еще 2,5 млрд рублей на то, чтобы ввести пять тысяч мест дополнительно в детских садах. При очереди больше 23 тысяч, конечно, это не полное решение вопроса, но, тем не менее, планово и поэтапно будем продвигаться, и будет виден свет в конце тоннеля», — подчеркнул глава Крыма.
Напомним, что ранее глава Крыма сообщил о растущей очереди в местные детские сады.