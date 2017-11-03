Аксенов попросит у президента РФ 2,5 млрд рублей на местные детсады

«На следующий год мы будем обращаться к Владимиру Владимировичу с просьбой выделить нам еще 2,5 млрд рублей на то, чтобы ввести пять тысяч мест дополнительно в детских садах. При очереди больше 23 тысяч, конечно, это не полное решение вопроса, но, тем не менее, планово и поэтапно будем продвигаться, и будет виден свет в конце тоннеля», — подчеркнул глава Крыма.