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11:13 (мск), источник: АиФ Крым

Аксенов попросит у президента РФ 2,5 млрд рублей на местные детсады

Власти Крыма планируют вести дополнительные пять тысяч мест в детсадах республики на выделенные деньги.

Глава Крыма Сергей Аксенов планирует обратиться к президенту страны Владимиру Путину с просьбой выделить 2,5 млрд руб на детсады, передает Крыминформ.

Денежные средства пойдут на создание дополнительных пяти тысяч мест в детских садах.

«На следующий год мы будем обращаться к Владимиру Владимировичу с просьбой выделить нам еще 2,5 млрд рублей на то, чтобы ввести пять тысяч мест дополнительно в детских садах. При очереди больше 23 тысяч, конечно, это не полное решение вопроса, но, тем не менее, планово и поэтапно будем продвигаться, и будет виден свет в конце тоннеля», — подчеркнул глава Крыма.

Напомним, что ранее глава Крыма сообщил о растущей очереди в местные детские сады.

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