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11:35 (мск), источник: ИА REGNUM

В Прикамье изменились нормативы расчётной стоимости квадратного метра жилья

В четвёртом квартале 2017 года расчётная стоимость квадратного метра жилья, для получения субсидий, в отдельных муниципальных образованиях стала меньше.

В Пермском крае региональное правительство утвердило новые корректирующие коэффициенты и среднюю расчётную стоимость квадратного метра общей площади жилья по муниципальным районам для расчёта размера субсидий, предоставляемых гражданам из бюджета Прикамья на строительство и приобретение жилья.

Согласно опубликованному постановлению в ряде районов норматив практически не изменится. Рост в 1−2 рубля произойдёт, например, на жильё в Бардымском и Березниковском районах. В Александровском районе норматив и вовсе не изменится (17 208 рублей), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Добавим, что средняя стоимость жилья рассчитывается для начисления субсидий гражданам, которые нуждаются в улучшении жилищных условий и вправе рассчитывать на помощь государства.

В Верещагинском районе расчётная стоимость квадратного метра жилья в четвёртом квартале уменьшится с 29 330 рублей в третьем квартале до 29 033 рублей в четвёртом. Такая же тенденция и в Горнозаводском районе — с 27 877 рублей до 27 498 рублей.

В крупных городах в четвёртом квартале расчётная стоимость квадратного метра утверждена в размере 48 637 рублей — в Перми, 36 569 рублей — в Кунгуре, 37 131 рубль — в Березниках, 35 081 рубль — в Березниках, 37 420 — в Губахе, 39 216 рублей — в Лысьве и 36 536 рублей — в ЗАТО Звёздный.

Между тем, согласно данным Пермского регионального отделения Российского общества оценщиков, по состоянию на конец III квартала 2017 года средняя цена на рынке многоквартирного жилья Перми составила 48 153 рубля за квадратный метр: на вторичном рынке 46 818 рублей за квадратный метр, на первичном — 50 536 рублей. В обоих случаях отмечен ценовой спад. Эксперты говорят о падении на 2% (937 рублей) на вторичном рынке жилой недвижимости города и на 0,6% (285 рублей) в секторе новостроек.

По данным Росстата, в третьем квартале средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке Прикамья составила 48 694,29 рубля (с учётом всех типов квартир), на вторичном — 42 217,19 рубля (с учётом всех типов квартир). По сравнению со вторым кварталом спад отмечен в секторе новостроек, и повышение — на вторичном рынке недвижимости.

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