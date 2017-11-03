В Петербурге нашли ответственного за расширение «Скандинавии»

Источник: РИА "Новости"

Конкурс был объявлен ФКУ «Упрдор «Северо-Запад» еще в августе 2017 года. Согласно конкурсной документации, подрядчику предстоит восстановить и закрепить оси трассы, расчистить полосы отвода, переустроить газопроводы и электросети. Завершить подготовку участка необходимо до 30 ноября 2019 года.

После этого будет объявлен конкурс на реконструкцию трассы. Ее общая стоимость ранее оценивалась в 17,8 млрд руб. Финансирование проекта будет осуществляться за счет федерального бюджета. Реконструкция предусматривает расширение трассы до шести полос, что позволит увеличить расчетную скорость движения до 120 км/ч.