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12:32 (мск), источник: ivbg.ru

В Петербурге нашли ответственного за расширение «Скандинавии»

Трассу расширят на участке от Огоньков до поселка Кирпичное (с 65 по 100-й километр). Согласно материалам на сайте госзаказа, контракт на 689,4 млн руб. заключен с единственным участником — АО «ВАД». Об этом пишет «РБК».

Источник: РИА "Новости"

Конкурс был объявлен ФКУ «Упрдор «Северо-Запад» еще в августе 2017 года. Согласно конкурсной документации, подрядчику предстоит восстановить и закрепить оси трассы, расчистить полосы отвода, переустроить газопроводы и электросети. Завершить подготовку участка необходимо до 30 ноября 2019 года.

После этого будет объявлен конкурс на реконструкцию трассы. Ее общая стоимость ранее оценивалась в 17,8 млрд руб. Финансирование проекта будет осуществляться за счет федерального бюджета. Реконструкция предусматривает расширение трассы до шести полос, что позволит увеличить расчетную скорость движения до 120 км/ч.

«Скандинавию» в народе называют «трассой смерти». Зачастую автомобили сбивают пешеходов. Еще чаще автомобили сталкиваются между собой.

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