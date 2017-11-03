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12:27 (мск), источник: ТАСС

В Екатеринбурге открыли отделение детской городской больницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 октября. Отделение восстановительного лечения в детской городской больнице № 9 Екатеринбурга открыли в пятницу после реконструкции губернатор Евгений Куйвашев и генеральный директор УГМК-Холдинга Андрей Козицын, сообщают в пресс-службе Уральской горно-металлургической компании.

«Ежегодно реабилитацию здесь проходят около 12 тыс. детей не только из Екатеринбурга, но и из всей Свердловской области. Здесь созданы очень хорошие условия для восстановительного лечения», — сказал Куйвашев.

Проект реализован в рамках частно-государственного партнерства Благотворительным фондом «Дети России», учрежденным Уральской горно-металлургической компанией. «Здесь созданы условия для того, чтобы ребятишки могли получить всю необходимую помощь», — сказал Козицын. Глава компании добавил, что в «девятке» собран уникальный профессиональный коллектив, и заверил, что программа поддержки детской больницы будет продолжена.

По словам директора БФ «Дети России» Юлии Нутенко, поддержка УГМК детской системы здравоохранения — стратегия команды фонда и руководства компании. «Мы активно способствуем переоснащению детских клиник, ремонту помещений для лечения и отдыха юных пациентов. Один из наших проектов — организация игровых комнат в детских больницах. На сегодняшний день мы открыли 19 таких комнат — в детских клиниках, детских садах, реабилитационных центрах городов присутствия УГМК. Проект с ДГКБ № 9 потребовал более сложных подходов, средства направлены в одно из самых важных отделений больницы, которое позволяет ребятам быстрее восстанавливаться после тяжелых болезней», — сказала она.

Главный врач «девятки» Андрей Карлов поблагодарил УГМК за инициативность и оперативность в совместной работе. «Значение для нас сегодняшнего события трудно переоценить — открывается широкая перспектива развития реабилитации детей с различными хирургическими и соматическими заболеваниями и последствиями травм», — сказал он.

Об отделении

Отделение работает более 30 лет. Восстановительные процедуры здесь проходят пациенты всех отделений «девятки», в том числе, дети с тяжелыми травмами и ожогами.

Ежегодно врачи проводят около 70 тыс. различных физиопроцедур — массаж, теплолечение, ЛФК, однако помещения давно требовали ремонта, а водолечение детей и вовсе отсутствовало из-за аварийного состояния бассейна.

В 2015 году в отделении была установлена система управляемой галотерапии («соляная комната») для восстановления функций дыхательной системы. С начала 2017 года началась полная модернизация отделения. Здесь на площади в 915 кв. метров были отремонтированы все лечебные кабинеты, зал ЛФК, холл, проведена реконструкция крыши отделения, на стенах появились росписи.

«Долгие годы юные пациенты были лишены возможности заниматься в построенном здесь бассейне из-за его аварийного состояния. Сейчас полностью отремонтирована чаша бассейна (250 кв. м), где установили современную систему очистки и подогрева воды, отремонтировали душевые и раздевалки», — сообщили в УГМК.

«Принцип частно-государственного партнерства заключается здесь в совместном инвестировании средств бюджета и частной промышленной компании в современную технологию медицинского обслуживания населения. Ранее в рамках областных и городских программ в ДГКБ № 9 были капитально отремонтированы большинство лечебных отделений, однако для полной реконструкции бюджетных средств было не достаточно», — отмечают в пресс-службе УГМК.

Общая стоимость работ составила 13,5 млн рублей, уточнили в департаменте информполитики главы региона.

Справка

Муниципальное автономное учреждение «Детская городская клиническая больница № 9» — крупнейшее лечебное учреждение города (625 мест). Ежегодно в стационар поступает 22 тыс. пациентов, каждый второй ребенок — в экстренном и неотложном порядке. Здесь сосредоточен хирургический, травматологический и профильный (гастроэнтерология, нефрология, пульмонология, неврология) коечный фонд, обслуживающий всех детей Екатеринбурга, а по ряду профилей (неотложной хирургии, травматологии, комбустиологии, отоларингологии) и детей, проживающих на территории Свердловской области. Поликлиника на 400 посещений в смену оказывает консультативную помощь всем юным жителям Екатеринбурга. Штат больницы — чуть более тысячи сотрудников, в том числе 250 врачей и 400 медицинских сестер, которые выполняют более 12 тысяч операций в год (в среднем — более 30 в сутки). В клинике работает 16 кандидатов медицинских наук.

УГМК — российская горно-металлургическая компания, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. Холдинг, объединивший более 40 предприятий в 15 регионах России, а также в Чехии, Сербии, Франции и Великобритании, обеспечивает работу более чем 80 тыс. сотрудникам.

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