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12:03 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Насколько вырастут тарифы в НСО в 2018 году?

Уже известно, как подорожает квартплата в 2018 году?

Руководитель департамента по тарифам Новосибирской области Гарей Асмодьяров сообщил: «Тарифы на услуги ЖКХ в 2018 году в регионе увеличатся не более чем на три процента.

Новосибирская область вошла в число регионов, для которых установлен минимальный индекс изменения размера платы за коммунальные услуги в следующем году. В среднем в России этот показатель составляет 4%. Муниципальным образованиям и ресурсоснабжающим организациям рекомендовали оптимизировать структуры.

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