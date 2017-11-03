Насколько вырастут тарифы в НСО в 2018 году?
Уже известно, как подорожает квартплата в 2018 году?
Уже известно, как подорожает квартплата в 2018 году?
Руководитель департамента по тарифам Новосибирской области Гарей Асмодьяров сообщил: «Тарифы на услуги ЖКХ в 2018 году в регионе увеличатся не более чем на три процента.
Новосибирская область вошла в число регионов, для которых установлен минимальный индекс изменения размера платы за коммунальные услуги в следующем году. В среднем в России этот показатель составляет 4%. Муниципальным образованиям и ресурсоснабжающим организациям рекомендовали оптимизировать структуры.