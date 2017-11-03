Свердловская область представит в декабре партнерам из Китая потенциал региона

«Мы договорились с правительством Свердловской области предварительно о том, что 19 декабря в Москве в посольстве Китая будет презентация потенциала региона для китайских инвесторов», — сказала Гэн Липин в ходе заседания «круглого стола» в пятницу в Екатеринбурге.