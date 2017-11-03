Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Корнилов о перестановках на ТВ: Ковтуна больше не позовут
Неизбежность старения доказали математически
Бывший главбух создала бренд, принесший ей 78 млн руб. за год
Какой сахар ни в коем случае нельзя покупать
Кризис в РФ помог двум друзьям из РФ наладить бизнес за рубежом
Сергей Шнуров эпохи Возрождения: оперный хайп в Мариинке Фронтмен «Ленинграда» сыграл главного героя в опере про итальянского скульптора и ювелира Бенвенуто Челлини
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Юлия Снигирь изменилась до неузнаваемости ради нового проекта
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
Прохор Шаляпин поведал об отношениях с Копенкиной - СМИ
35-летняя Собчак опубликовала семейное фото - СМИ
21-летняя дочка Леонида Агутина стала копией отца (фото)
Сергей Лазарев с размахом отметил день рождения мамы
Москалькова рассказала о своей системе оздоровления и очистке энергетического тела
Болезнь Альцгеймера может зарождаться за пределами мозга?
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
12100 лет Октябрьской революции
10Для кубинцев Wi-Fi означает семья
11:57 (мск), источник: Интерфакс

Свердловская область представит в декабре партнерам из Китая потенциал региона

Екатеринбург. 3 ноября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Свердловская область представит 19 декабря в Москве потенциал региона партнерам из Китая, сообщила генеральный консул Китайской народной республики в Екатеринбурге Гэн Липин.

«Мы договорились с правительством Свердловской области предварительно о том, что 19 декабря в Москве в посольстве Китая будет презентация потенциала региона для китайских инвесторов», — сказала Гэн Липин в ходе заседания «круглого стола» в пятницу в Екатеринбурге.

Она отметила, что участниками мероприятия станут представители крупных компаний Китая в Москве.

«На презентации еще больше китайских инвесторов познакомятся со Свердловской областью», — заявила генконсул КНР в Екатеринбурге. В свою очередь китайские инвесторы, добавила она, получат возможность найти себе надежных партнеров в уральском регионе.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
СК нашел все многомиллиардное состояние полковника Захарченко
СМИ узнали о переговорах РФ с Украиной по самолетам «Руслан»
Опрос: 43% россиян не знают, как называется праздник 4 ноября
Назван размер больничных и декретных в 2018 году
СМИ сообщили о скандале в Минобрнауки из-за слова «презерватив»
В России стартовали продажи iPhone X
Богатые тоже плачут: на чем в России экономит средний класс
Спорт
«Победы к “Зениту” скоро вернутся»: клуб вышел в плей-офф ЛЕ Петербургский «Зенит» сыграл вничью на выезде с норвежским «Русенборгом» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы
Авто
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео) По-настоящему страшная авария произошла на одном из шоссе в Канаде, после того как груженый топливом бензовоз врезался в столкнувшиеся ранее на дороге автомобили
Hi-Tech
«Спим на улице». Кто и зачем (?!) стоит в очереди за iPhone X Сколько заработать на перепродаже? Как спать на стульях? И стоит ли оно того?
Кино
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня» По мнению Светланы, с сотрудниками и создателями проекта поступили несправедливо
Недвижимость
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
Ставки по ипотеке падают
Леди
В моду вошли рубашки, которые могут заменить платье (фото) Нарядная рубашка — незаменимая вещь в осенне-зимнем сезоне. Ее можно надевать под любой пуховик и парку даже в самые суровые морозы
Дети
Жена Николя Саркози показала 6-летнюю дочь (фото) Экс-первая леди Франции показала поклонникам новый снимок Джулии.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь