Свердловская область представит в декабре партнерам из Китая потенциал региона
Екатеринбург. 3 ноября.
Екатеринбург. 3 ноября.
«Мы договорились с правительством Свердловской области предварительно о том, что 19 декабря в Москве в посольстве Китая будет презентация потенциала региона для китайских инвесторов», — сказала Гэн Липин в ходе заседания «круглого стола» в пятницу в Екатеринбурге.
Она отметила, что участниками мероприятия станут представители крупных компаний Китая в Москве.
«На презентации еще больше китайских инвесторов познакомятся со Свердловской областью», — заявила генконсул КНР в Екатеринбурге. В свою очередь китайские инвесторы, добавила она, получат возможность найти себе надежных партнеров в уральском регионе.