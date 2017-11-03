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11:54 (мск), источник: Коммерсантъ

«Мотовилихинские заводы» не намерены увольнять сотрудников УДС «Молот»

ПАО, преданного в аренду краевым властям. «Многие сотрудники ООО «УДС Молот-Прикамье» (100%-го дочернего общества ПАО «Мотовилихинские заводы»), обслуживающие УДС «Молот», получили предложения о трудоустройстве от нового арендатора.

Сотрудники, которые не перейдут в КГАУ «ЦСП», будут либо трудоустроены в организации холдинга «Мотовилихинские заводы», либо отношения с ними будут урегулированы в строгом соответствии с законодательством РФ", — прокомментировали ситуацию в пресс-службе предприятия. Как утверждают представители «Мотовилихинских заводов», «на данный момент ни один сотрудник из ООО “УДС Молот-Прикамье” не уволен».

Ранее пермские СМИ утверждали, что без работы могут остаться 81 сотрудник комплекса. Как пояснили в краевом министерстве спорта, эти сотрудники были трудоустроены в организации подведомственной ПАО «Мотовилихинские заводы». «Министерство арендовало только сам объект, соглашений с обслуживающий УДС “Молот” организацией нет», — отмечают в пресс-службе ведомства., Напомним, с 1 ноября УДС «Молот» на условиях аренды управляет подведомственное краевому минспорта — ГКАУ «Центр спортивной подготовки Пермского края». В соответствии с договором стоимость аренды составит порядка 2,5 млн рублей ежемесячно.

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