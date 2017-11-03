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12:06 (мск), источник: Деловое сообщество

УФАС отменило результаты тендера на поставку 100 новых автобусов для Ростова к ЧМ-2018

Управление ФАС по Ростовской области отменило итоги двух аукционов на поставку 25 автобусов на газомоторном и 75 автобусов на дизельном топливе в муниципальное автотранспортное предприятие Ростова.

На эти цели в преддверии Чемпионата мира по футболу-2018 было направлено соответственно 270 млн рублей и 855 млн рублей, источником финансирования стал областной и городской бюджеты. Аукционы были проведены в конце октября 2017 года, поставка техники должна была состояться до 15 апреля 2018 года.

Напомним, что в обоих случаях рассматривалась заявка только от одного поставщика, так как заявки остальных были признаны не соответствующими конкурсной документации. Как раз один из них, группа компаний «ГАЗ», который представил на аукционы автобус модели ЛиАЗ-529267, обратился в антимонопольную службу о признании результатов недействительными. В ходе анализа конкурсной документации и данных заявителя антимонопольщики установили, что требования заказчика (МКУ «ДИСОТИ») по ряду параметров расходятся с решениями Минтранса России и решениями Комиссии Таможенного союза. Спорными в УФАС по региону посчитали пункты, связанные с требованиями к установке бортового навигационного оборудования, к запасной тормозной системе и другие.

Помимо этого, заказчик требовал, чтобы схема электрооборудования «прилагалась к руководству по эксплуатации на бумажном или электронном носителе», а участник торгов, обратившийся в УФАС, в заявке указал, что данная схема «прилагается к руководству по эксплуатации на бумажном и электронном носителе». Это было также одним из оснований для отказа на участие в конкурсе, так как, по мнению заказчика, требовался товар только с одним из указанных носителей. Однако, по мнению антимонопольщиков, согласно приведенной документации, данное требование касается только максимальных и минимальных значений показателей, поэтому предложение заказчика соответствует как требованиям закона, так и документации аукциона.

По итогам проверки в УФАС по Ростовской области признали жалобу заявителя обоснованной, аукционную комиссию — нарушившей законодательство, а итоги электронных аукционов на закупку для Ростова-на-Дону в общей сложности 100 автобусов недействительными. Очевидно, в скором времени, чтобы успеть до Чемпионата мира по футболу-2018, конкурс объявят повторно.

Напомним, все закупаемые автобусы должны быть низкопольными, оборудованными кондиционерами, системами пожаротушения и видеонаблюдения. Прослужить такие машины должны не менее 10 лет. Они должны вмещать не менее 100 пассажиров, в каждом из них должно быть 28 пассажирских сидений и 1 место для людей с ограниченными возможностями.

Отметим, что в конце августа уже состоялся аналогичный аукцион на поставку 75 дизельных и 25 газовых автобусов. В нем победили автобусы марок «МАЗ» и «Нефаз» соответственно. Прийти в город они должны до 15 декабря текущего года. Таким образом, в сумме автопарк Ростова-на-Дону за полгода пополнят 200 новых автобусов, 50 из которых будут работать на газомоторном топливе.

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 УФАС отменило результаты тендера на поставку 100 новых автобусов для Ростов
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