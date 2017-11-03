Власти Новосибирской области направили 42 млн рублей на поддержку социальных проектов
В результате конкурсного отбора было выбрано 74 проекта, которые получат финансирование.
В результате конкурсного отбора было выбрано 74 проекта, которые получат финансирование.
НОВОСИБИРСК, 3 ноября. /ТАСС/. Некоммерческие организации Новосибирской области получат 42 млн рублей на реализацию своих социальных проектов. Как сообщила в пятницу
«Конкурсный отбор осуществлялся среди 186 заявок, поданных на конкурс и соответствующих требованиям положения о конкурсе. Общий объем средств, который будет направлен на субсидирование лучших проектов некоммерческих организаций, составит 41,9 млн рублей», — цитирует
В числе победивших проекты патриотической, творческой, социальной и просветительской направленностей. Максимально допустимый размер субсидии для одного проекта — 600 тысяч рублей. Именно такую сумму, например, получит областная организация инвалидов «Общество Даун-синдром». Как рассказала ТАСС ее председатель Нина Есипова, деньги будут потрачены на поддержку больных детей.
«Мы планируем организовать комплексную диагностику детей, у которых есть серьезные заболевания, в том числе и детей с синдромом Дауна. После оценки состояния для каждого ребенка будет разработана особая программа, и в течение полугода наши специалисты будут заниматься их реабилитацией, причем в случае необходимости они будут выезжать на дом», — пояснила собеседница агентства.
Это уже второй конкурс для социально ориентированных организаций, который проводится в Новосибирской области в этом году. В июне на поддержку соцпроектов было направлено 15 млн рублей из средств регионального бюджета.