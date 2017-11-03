Власти Новосибирской области направили 42 млн рублей на поддержку социальных проектов

НОВОСИБИРСК, 3 ноября. /ТАСС/. Некоммерческие организации Новосибирской области получат 42 млн рублей на реализацию своих социальных проектов. Как сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона, в результате конкурсного отбора было выбрано 74 проекта, которые и будут выполнены за счет субсидий из областного бюджета.

«Конкурсный отбор осуществлялся среди 186 заявок, поданных на конкурс и соответствующих требованиям положения о конкурсе. Общий объем средств, который будет направлен на субсидирование лучших проектов некоммерческих организаций, составит 41,9 млн рублей», — цитирует пресс-служба слова министра региональной политики Новосибирской области Игоря Яковлева.

В числе победивших проекты патриотической, творческой, социальной и просветительской направленностей. Максимально допустимый размер субсидии для одного проекта — 600 тысяч рублей. Именно такую сумму, например, получит областная организация инвалидов «Общество Даун-синдром». Как рассказала ТАСС ее председатель Нина Есипова, деньги будут потрачены на поддержку больных детей.

«Мы планируем организовать комплексную диагностику детей, у которых есть серьезные заболевания, в том числе и детей с синдромом Дауна. После оценки состояния для каждого ребенка будет разработана особая программа, и в течение полугода наши специалисты будут заниматься их реабилитацией, причем в случае необходимости они будут выезжать на дом», — пояснила собеседница агентства.