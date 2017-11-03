Большие перспективы Приморья по золоту озвучены в Москве

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Андрей Тарасенко подчеркнул, что регион сегодня очень заинтересован в разведке и освоении новых месторождений.

«Мы заинтересованы в добыче полезных ископаемых. “Восток-2”, Лермонтовский ГОК — они практически выработаны. Нужна дальнейшая разведка и край готов подключиться к этому процессу», — обозначил Андрей Тарасенко.

Роман Панов отметил, что у Приморья большие перспективы в добыче золота, серебра, меди, молибдена, германия, редких земель, каолина, графита, каменного угля, цеолитов, титана.

«Приморский край обладает обширной и разнообразной минерально-сырьевой базой, а также огромным потенциалом ее развития при постановке геологоразведочных работ. В 2018 году у нас запланированы в крае дополнительные объекты для разведки месторождений. У региона также хороший потенциал по углеводородам», — отметил он, добавив, что сейчас законодательство позволяет проводить геологическую разведку по заявочному принципу на условии софинансирования.

Кроме того, Роман Панов также поддержал инициативу главы Приморья по доразведке базальтового месторождения для добычи андезитобазальтового щебня.

«Нам очень интересны совместные проекты в крае. У Приморья огромный потенциал, который нужно использовать на благо государства. Готовы содействовать в проведении разведывательных работ», — заявил врио губернатора.