Мэрия рассказала, когда закончится первый этап ремонта Юбилейного моста
Департамент строительства рассказал о ходе работ на Юбилейном мосту.
Департамент строительства рассказал о ходе работ на Юбилейном мосту.
К настоящему моменту там демонтированы асфальт на проезжей части, железобетонные плиты тротуаров, контактная троллейбусная сеть. Сейчас ведется вынос из «тела» моста сети связи и электроснабжения, демонтируется ограждение моста, лестничные спуски, защитный слой бетона и гидроизоляции, опоры освещения, переустраиваются тепловые сети.
«Ход ремонта разбит на семь этапов. Сейчас выполняется первый — подготовительный. По проекту он включает целый комплекс мероприятий: от выгораживания строительной площадки и установки временных дорожных знаков до выноса инженерных коммуникаций — сетей тепло- и электроснабжения, связи — из “тела” моста. Рассчитан он на 130 дней», — рассказал директор департамента строительства Илья Трушников.
Таким образом, завершиться первый этап должен 14 февраля. Сроком же окончания всех работ в мэрии называют ноябрь 2018 года — данный срок был прописан в контракте на капремонт изначально, но власти хотели закончить ремонт до лета 2018-го. Мост был перекрыт по 30 мая, но в дептрансе уже упомянули, что ремонт захватит еще и летний период.