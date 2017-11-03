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12:18 (мск), источник: СуперОмск

Мэрия рассказала, когда закончится первый этап ремонта Юбилейного моста

Департамент строительства рассказал о ходе работ на Юбилейном мосту.

К настоящему моменту там демонтированы асфальт на проезжей части, железобетонные плиты тротуаров, контактная троллейбусная сеть. Сейчас ведется вынос из «тела» моста сети связи и электроснабжения, демонтируется ограждение моста, лестничные спуски, защитный слой бетона и гидроизоляции, опоры освещения, переустраиваются тепловые сети.

«Ход ремонта разбит на семь этапов. Сейчас выполняется первый — подготовительный. По проекту он включает целый комплекс мероприятий: от выгораживания строительной площадки и установки временных дорожных знаков до выноса инженерных коммуникаций — сетей тепло- и электроснабжения, связи — из “тела” моста. Рассчитан он на 130 дней», — рассказал директор департамента строительства Илья Трушников.

Таким образом, завершиться первый этап должен 14 февраля. Сроком же окончания всех работ в мэрии называют ноябрь 2018 года — данный срок был прописан в контракте на капремонт изначально, но власти хотели закончить ремонт до лета 2018-го. Мост был перекрыт по 30 мая, но в дептрансе уже упомянули, что ремонт захватит еще и летний период.

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