В Буздякском районе Башкирии открылась новая дорога
УФА, 3 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Сегодня в Буздякском районе Башкортостана открылась новая дорога к селу Идяшбаш.
УФА, 3 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Сегодня в Буздякском районе Башкортостана открылась новая дорога к селу Идяшбаш.
Новая дорога, протяженностью 3,6 километра, построена благодаря федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий».
Стоимость объекта превысила 97,5 млн рублей, сообщили в
Появление новой дороги, строительство которой началось в 2016 году, — значимое событие для местных жителей. Идякбаш — одно из самых отдаленных сел Буздякского района. Оно находится в 60 километрах от райцентра.
Во время межсезонья старая дорога становилась труднопроходимой, создавала сложности для проезда легкого транспорта и, самое главное, для ежедневного подвоза детей в школу в село Сабаево, которое находится в 10 километрах от Идяшбаша. С появлением новой дороги эта проблема теперь решена.