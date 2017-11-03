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12:46 (мск), источник: ИА Башинформ

В Буздякском районе Башкирии открылась новая дорога

УФА, 3 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Сегодня в Буздякском районе Башкортостана открылась новая дорога к селу Идяшбаш.

Источник: Башинформ

Новая дорога, протяженностью 3,6 километра, построена благодаря федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий».

Стоимость объекта превысила 97,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе Минсельхоза Башкортостана.

Появление новой дороги, строительство которой началось в 2016 году, — значимое событие для местных жителей. Идякбаш — одно из самых отдаленных сел Буздякского района. Оно находится в 60 километрах от райцентра.

Во время межсезонья старая дорога становилась труднопроходимой, создавала сложности для проезда легкого транспорта и, самое главное, для ежедневного подвоза детей в школу в село Сабаево, которое находится в 10 километрах от Идяшбаша. С появлением новой дороги эта проблема теперь решена.

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