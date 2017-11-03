В Буздякском районе Башкирии открылась новая дорога

Появление новой дороги, строительство которой началось в 2016 году, — значимое событие для местных жителей. Идякбаш — одно из самых отдаленных сел Буздякского района. Оно находится в 60 километрах от райцентра.

Во время межсезонья старая дорога становилась труднопроходимой, создавала сложности для проезда легкого транспорта и, самое главное, для ежедневного подвоза детей в школу в село Сабаево, которое находится в 10 километрах от Идяшбаша. С появлением новой дороги эта проблема теперь решена.