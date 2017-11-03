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14:07 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Правительство РФ подтвердило Нижегородской области 95,5% заявленного на 2017 год финансирования

Правительство РФ подтвердило Нижегородской области 95,5% заявленного на 2017 год финансирования. Об этом сообщается на сайте министерства экономики региона 2 ноября 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, министерство подвело предварительные итоги по привлечению в область федерального финансирования на 2017 год. По состоянию на 1 октября Нижегородская область заявилась в 22 из 28 госпрограмм РФ, в которых предполагается участие регионов. Сумма заявленных регионом федеральных средств на 2017 год составляет 40,1 млрд рублей, из них подтверждено 38,3 млрд рублей (95,5%).

В целом объем подтвержденных федеральных средств на 2017 год больше фактического поступления за 2016 год на 3,6 млрд рублей (10%).

Напомним, по данным на 1 октября безвозмездные поступления из федерального бюджета составили 16 млрд 782,9 млн рублей, что составляет 72,5% к уточненному годовому плану, в том числе 4 млрд 405,9 млн рублей составили субсидии на софинансирование социально-значимых расходов.

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