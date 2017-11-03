Правительство РФ подтвердило Нижегородской области 95,5% заявленного на 2017 год финансирования

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, министерство подвело предварительные итоги по привлечению в область федерального финансирования на 2017 год. По состоянию на 1 октября Нижегородская область заявилась в 22 из 28 госпрограмм РФ, в которых предполагается участие регионов. Сумма заявленных регионом федеральных средств на 2017 год составляет 40,1 млрд рублей, из них подтверждено 38,3 млрд рублей (95,5%).

В целом объем подтвержденных федеральных средств на 2017 год больше фактического поступления за 2016 год на 3,6 млрд рублей (10%).