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17:08 (мск), источник: Деловое сообщество

На содержание дороги к аэропорту Платов направят 4,6 млн рублей

На содержание дороги к аэропорту Платов в Аксайском районе Ростовской области направят 4,6 млн руб. Победителем торгов стал единственный участник — ГУП «Ростовавтодор».

По условиям тендера компания будет следить за трассой подъезда к новой донской авиагавани до июня будущего года.

В рамках контракта нужно будет реализовать следующие виды работ: ремонтные, очистные и уходные — всего более 100 наименований.

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