На содержание дороги к аэропорту Платов направят 4,6 млн рублей
На содержание дороги к аэропорту Платов в Аксайском районе Ростовской области направят 4,6 млн руб. Победителем торгов стал единственный участник — ГУП «Ростовавтодор».
На содержание дороги к аэропорту Платов в Аксайском районе Ростовской области направят 4,6 млн руб. Победителем торгов стал единственный участник — ГУП «Ростовавтодор».
По условиям тендера компания будет следить за трассой подъезда к новой донской авиагавани до июня будущего года.
В рамках контракта нужно будет реализовать следующие виды работ: ремонтные, очистные и уходные — всего более 100 наименований.