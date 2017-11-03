Россельхознадзор снова обвинил белорусов в реэкспорте «фальшивок»
Российское ведомство предложило исключить некоторые белорусские предприятия из реестра организаций, обладающих правом поставок своей продукции на территорию стран ЕАЭС.
Российское ведомство предложило исключить некоторые белорусские предприятия из реестра организаций, обладающих правом поставок своей продукции на территорию стран ЕАЭС.
МИНСК, 3 ноя — Sputnik. Два десятка тонн украинского белкового продукта были задержаны Россельхознадзором — их везли под видом китайской продукции, сообщили в пятницу в
Накануне Россельхознадзор уже обвинял белорусские компании в мошеннических схемах: будто бы молочную продукцию запрещенного в РФ «Слуцкого сыродельного комбината» ввозили под этикетками «Здравушки-Милк». Однако это не единственная претензия ведомства к республике с начала ноября.
«1 ноября 2017 года в районе ППУ “Красная горка” при досмотре груза, предоставленного к контролю Смоленской таможней, Управлением Россельхознадзора во взаимодействии с УФСБ по Смоленской области выявлено 20 тонн готового белкового продукта с содержанием растительного жира (содержание молочного жира менее 1,5%), выработанного согласно маркировочным этикеткам в Украине», — рассказали в Россельхознадзоре.
В то же время по документам продукция значилась как китайская.
По данным ведомства, отправила продукт крупная логистическая компания «Газ Венчуре». Погрузка товаров прошла в СВХ «Брузги-ТЛЦ» Гродненской области.
«Со своей стороны Россельхознадзор считает целесообразным исключить указанные белорусские предприятия из реестра организаций, обладающих правом поставок своей продукции на территорию стран ЕАЭС», — заявили в ведомстве.
Белорусская сторона пока эту ситуацию не прокомментировала.