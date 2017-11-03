Россельхознадзор снова обвинил белорусов в реэкспорте «фальшивок»

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 3 ноя — Sputnik. Два десятка тонн украинского белкового продукта были задержаны Россельхознадзором — их везли под видом китайской продукции, сообщили в пятницу в пресс-службе надзорного ведомства.

Накануне Россельхознадзор уже обвинял белорусские компании в мошеннических схемах: будто бы молочную продукцию запрещенного в РФ «Слуцкого сыродельного комбината» ввозили под этикетками «Здравушки-Милк». Однако это не единственная претензия ведомства к республике с начала ноября.

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«1 ноября 2017 года в районе ППУ “Красная горка” при досмотре груза, предоставленного к контролю Смоленской таможней, Управлением Россельхознадзора во взаимодействии с УФСБ по Смоленской области выявлено 20 тонн готового белкового продукта с содержанием растительного жира (содержание молочного жира менее 1,5%), выработанного согласно маркировочным этикеткам в Украине», — рассказали в Россельхознадзоре.

В то же время по документам продукция значилась как китайская.

По данным ведомства, отправила продукт крупная логистическая компания «Газ Венчуре». Погрузка товаров прошла в СВХ «Брузги-ТЛЦ» Гродненской области.

«Со своей стороны Россельхознадзор считает целесообразным исключить указанные белорусские предприятия из реестра организаций, обладающих правом поставок своей продукции на территорию стран ЕАЭС», — заявили в ведомстве.