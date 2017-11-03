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12:49 (мск), источник: Uralpress.ru

В Кыштыме достроят ледовый дворец

В Кыштыме (Челябинская область) достроят ледовый дворец. На завершения долгостроя понадобиться порядка 84 миллионов рублей.

Строительство закрытого катка в Кыштыме будет завершено по решению главы Челябинской области. четыре года объект находится в разряде «незавершенок».

Эта стройка начиналась силами частных инвесторов. Бизнесменов Кыштыма.

«Они хотели построить каток для своих детей, но дети выросли, деньги закончились, и они обратились к нам. Мы проработали схему, разработана “дорожная карта”. Часть катка будет передана на баланс муниципалитета. А часть останется на балансе бизнесменов», — рассказал министр спорта региона Леонид Одер.

Ни в Кыштыме, ни в близлежащих городах нет крытого катка. Губернатор поручил создать рабочую группу. Предварительно, чтобы достроить спортивный объект понадобится 84 миллиона рублей. Планируется, что строительство будет завершено до конца 2018 года.

Открытие катка позволит говорить о создании детско-юношеской спортивной школы и привлечении к занятиям более сотни ребят и не менее пяти педагогов, также одновременно около сотни горожане и гостей Кыштыма смогут здесь кататься.

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