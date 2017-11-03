В Кыштыме достроят ледовый дворец

Строительство закрытого катка в Кыштыме будет завершено по решению главы Челябинской области. четыре года объект находится в разряде «незавершенок».

Эта стройка начиналась силами частных инвесторов. Бизнесменов Кыштыма.

«Они хотели построить каток для своих детей, но дети выросли, деньги закончились, и они обратились к нам. Мы проработали схему, разработана “дорожная карта”. Часть катка будет передана на баланс муниципалитета. А часть останется на балансе бизнесменов», — рассказал министр спорта региона Леонид Одер.

Ни в Кыштыме, ни в близлежащих городах нет крытого катка. Губернатор поручил создать рабочую группу. Предварительно, чтобы достроить спортивный объект понадобится 84 миллиона рублей. Планируется, что строительство будет завершено до конца 2018 года.