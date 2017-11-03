Урожай картофеля в регионе убран полностью, завершается уборка овощей

Источник: РИА "Новости"

В областном аграрном ведомстве сообщили, что валовой сбор овощей открытого грунта в сельхозорганизациях и КФХ к началу ноября составил 102 тыс. т при урожайности 336,9 ц/га, в прошлом году урожайность составляла 275,8 ц/га. Картофель в хозяйствах региона убран на всей площади — это более 4,1 тыс. га, валовой сбор составил 126 тыс. тонн.

Урожайность «второго хлеба» в нынешнем году стала рекордной среди регионов ПФО — 315 ц/га. Этот показатель значительно увеличен, относительно прошлого года, тогда аграрии собирали в среднем 200−250 центнеров с гектара.

Как сообщили в ООО «Скорпион», весь картофель успели убрать до наступления непогоды. Закончить с уборкой поздних овощных культур мешают дожди, но аграрии не сомневаются, что посевы будут убраны полностью.

По данным областного минсельхоза, посевные площади под овощные культуры в регионе имеют тенденцию к росту, вместе с тем площади под картофель сокращаются. В этом году общая посевная площадь овощей открытого и закрытого грунта в хозяйствах всех категорий составила 13,3 тыс. га, что на 500 га больше, чем годом ранее. В сельхозорганизациях и КФХ овощи открытого грунта посеяны на площади 3,5 тыс. га, в прошлом году — 3,1 тыс. гектаров.

Как отметил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области — руководитель департамента растениеводства, технической политики и мелиорации Сергей Ершов, объемы производства овощей и картофеля в губернии диктуются конъюнктурой рынка и вопросами рентабельности.